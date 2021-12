Vica Blochina petrece, la căldură, cu milionarul ”Tom Degețel”! Locul în care blonda s-a cazat cu iubitul ei costă 12.000 de euro pe noapte!

Vica Blochina pare că a lăsat în urmă toate problemele finaciare cu care s-a confruntat de-a lungul anului și petrece sărbătorile de iarnă într-un mare stil. Fosta balerină de la Melody este răsfățată în Thailanda de “Tom Degețel”, iar CANCAN.RO vă prezintă, imagini savuroase.

Fosta prezentatoare TV pare că încheie anul într-un mare stil. Vică Blochina se pare că a dat uitării toate problemele cu care s-a confruntat și se bucură din plin de toate bucuriile vieții departe de plaiurile mioritice. Vica Blochina petrece alături de “Tom Degețel”, într-o minunată vacanță în Thailanda. Milionarul grec, pe care l-a ”combinat” în vara anului 2020, pare că o tratează pe fosta balerină de la Melody ca pe o adevărată prințesă.

“Tom Degețel”, bucătar de Crăciun!

De Crăciun, “Tom Degețel” i-a gătit curcan fostei prezentatoare TV. Cum era de așteptat, nici Vica nu s-a lăsat mai prejos și a ținut să puncteze la meniul tradițional. Astfel, fosta balerină de la Melody și-a surprins prietenii, inclusiv pe “Tom Degețel”, cu tradiționala palincă. Mică, mică, dar sticluța a reușit să ridice atmosfera din Thailanda.

“Tom Degețel” are mare dare de mână!

Din câte se pare, partenerul de distracții al blondei pare se fie un om extrem de generos și asta pentru că, milionarul grec ar fi scos din buzunar o mică avere pentru vacanța din Thailanda. După cum Vica Blochin a declarat, în urmă cu câteva zile, luxoasa vilă în care se petrec de sărbători costă 12.000 de euro pe zi:

“Am închiriat o casă acolo. E superbă! E un domeniu întreg. Cred că e cea mai frumoasă casă din Phuket. Are cinema, spa și costă 12.000 de euro pe zi”, ne-a declarat Vica Blochina.

Sursele CANCAN.RO susțin că locul în care Vica și iubitul ei sunt cazați este vila familie Larpin. Corina Larpin este o bună prietenă a Vicăi.

CITEȘTE ȘI: CRISTINA CIORAN ȘI BEBELUȘA EI AU AJUNS DE URGENȚĂ LA SPITAL! ACTRIȚA ȘI FIICA EI S-AU INTERNAT CHIAR ÎN NOAPTEA DE CRĂCIUN, IAR CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE

Dată în judecată pentru că nu și-a plătit întreținerea

Reamintim că, în trecut, Vica Blochina a fost dată în judecată de asociația de proprietari din complexul în care locuiește încă din 2007, pe motiv că nu și-a plătit întreținerea.

“Nu am plătit întreţinerea, iar la începutul anului am primit 144 de milioane la întreţinere! Mă trezesc după Sărbători cu hârtia lipită de uşă şi mi-am sunat avocatul şi mi-a spus cât trebuie să plătesc, altfel voi fi executată din casă. Când m-am dus la bancă am făcut și poza la bani, ca sa nu mai fac greșeala asta. Cred că vreau să mă mut în chirie, că ies mai ieftin”, a declarat Vica Blochina, în urmă cu ceva timp.

A fost în conflict cu Victor Pițurcă

Victor Pițurcă și Vica Blochina s-au aflat într-un conflict permanent, în perioada 2011-2014. Motivul a fost recunoașterea paternității, dar și pensia alimentară cerută de Vika pentru fiul lor, care l-a nemulțumit pe fostul selecționer. Într-un final cei doi au ajuns la un consens, iar în ultimii ani nu au mai existat disensiuni între ei. Iată care au fost cele mai grele momente pentru cei doi:

•În decembrie 2011, Vica Blochina l-a dat în judecată pe Victor Piţurcă pentru stabilirea paternităţii.

•În septembrie-octombrie 2012, Pițurcă a refuzat să facă testul ADN.

•Apoi, pe 23 noiembrie 2012, tehnicianul a fost obligat de instanță să-și recunoască fiul, Edan, și să plătească 100.000 de euro retroactiv şi 8.900 de euro lunar pensie alimentară. Atunci, Victor Pițurcă a făcut apel.

•Pe 30 noiembrie 2012, antrenorul a solicitat suspendarea executării sentinţei până la soluţionarea apelului. Tribunalul Ilfov i-a respins cererea, în martie 2013.

•O lună mai târziu, chiar Piți a cerut să le fie făcute testele ADN lui și fiului său. Rezultatul este pozițiv: Pițurcă este tatăl biologic al lui Edan.

Rămăsese disputa pentru valoarea pensiei alimentare, pe care Victor Pițurcă o contestase. Instanța avea să decidă, în august 2013, micşorarea acesteia la 2.900 de euro lunar, de la 8.500, şi 50.000 de euro retroactiv. Fostul selecționer a cerut apoi în instanță custodia copilului.

În ianuarie 2014, avocatul lui Victor Pițurcă a depus o cerere prin care dorea suspendarea plăţii pensiei alimentare până la decizia definitivă în procesul de custodie. Pe care nu avea s-o obțină. La scurt timp, cei doi aveau să ajungă la o pace istorică, se poate spune.

NU RATA: VICA BLOCHINA ÎNCHEIE ANUL ÎN MARE STIL! BLONDINA PLEACĂ PENTRU O LUNĂ ÎN VACANȚĂ! „CASA PE CARE AM ÎNCHIRIAT-O COSTĂ 12.000 DE EURO PE ZI!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.