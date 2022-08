Vicecampioana rămâne fără victorie în SuperLigă!

FCSB a terminat nedecis, scor 1-1, duelul susținut în deplasare cu CS Mioveni în runda a IV-a și a rămas fără victorie în SuperLigă.

CS Mioveni a deschis scorul prin fundaşul Ionuţ Balaur (min. 26), cu un şut deviat, FCSB egalând pe finalul jocului, prin Valentin Miculescu (min.79), la primul său gol în tricoul echipei bucureştene, din centrarea lui Darius Olaru.

„Ne așteptam să avem un joc greu, știam că Mioveniul este o echipă bună acasă. Nu am reușit să punem presiune, să avem o posesie mai rapidă. Am avut ocazii mari de a marca, dar am primit un gol cum doar noi puteam să-l luăm. Ovidiu avea mingea, dar s-a accidentat, apoi Șut a ratat intervenția. În a doua repriză am încercat să punem presiune, am schimbat și sistemul de joc, am reușit să egalăm. Le-am cerut să venim cu mingi la margine, să venim cu centrări, pentru că așa am și marcat, dar nu au făcut lucrul ăsta. Îmi doresc o circulație mai rapidă a mingii, să ne mișcăm mai mult în teren, asta îmi doresc.Mă gândeam să-l bag pe Tamm atacant, dar am zis să schimb sistemul, să rămână Miculescu atacant, pentru că e marcator”, a declarat Nicolae Dică.

La FCSB au debutat în acest meci Marco Dulca, adus vineri de la Chindia, Radu Boboc şi Eduard Radaslavescu, ambii veniţi vineri de la Farul.

FCSB rămâne fără victorie în Superligă, în timp ce argeşenii au obţinut primul punct în clasament.