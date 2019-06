Victor Ponta, declarații după victoria tinerilor tricolori de la Campionatul European U21: “Legea Sportului trebuie promulgată mâine! Pentru Hagi, Halep, copiii ăştia fabuloşi de la EURO, pentru viitor…

Victor Ponta a făcut declarații după victoria tinerilor tricolori de la Campionatul European U21. Politicianul a mărturisit că Legea Sportului trebuie neapărat să fie promulgată.

Victor Ponta este inițiatorul unei Legi a Sportului, care nu a ajuns niciodată să intre în vigoare. Politicianul a vorbit despre sport, despre victoria tinerilor tricolori de la Campionatul European U21, dar și despre ce anume ar trebui să facă Statul Român în privința performanțelor sportive.

”Copiii ăștia de la fotbal sunt fabuloși, dar au ajuns aşa pe mâna lor. Generația asta la fotbal n-are legătură cu Statul. Are legătură că a fost Hagi nebun și a băgat banii lui, de fapt şi-a riscat averea, și a reușit. Pentru Legea Sportului, am promis că îmi angajez răspunderea în Parlament și i-am întrebat… când mi-o dau? Era Petrache la COSR, Gabi Szabo ministru și toți șefii prieteni cu mine. Și la baschet, la fotbal era Mircea Sandu, nu apăruse încă Burleanu. Dânsul a venit în 2014, eu l-am susținut pe Popescu și nu prea eram prieteni, în fine…

Le-am spus răspicat la Adunarea Federațiilor să vină cu Legea Sportului și îmi angajam personal răspunderea. Nu stăm în Parlament, mă duc într-o zi și îi dăm drumul. Până mi-am terminat mandatul, pur şi simplu nu am reușit să îi pun la aceeași masă. Fiecare voia altceva! Am văzut ce făceau englezii pentru Olimpiadă, ce făceau spaniolii, ce construiau ungurii și hotărâsem să aleg sporturile în care să investim pe două criterii: popularitatea, că degeaba pompezi dacă nu se uită nimeni și performanța, de exemplu: gimnastica. Deci 10 sporturi, pe acelea le facem prioritare naţională pentru autoritățile locale, firmele private etc. Restul… sigur, vrei să faci golf, ping-pong, le faci normal, dar nu îți dau facilități”, a mărturisit Victor Ponta pentru fanatik.ro.

”Este nevoie de Legea Sportului urgent, o lege care să ofere facilități fiscale, dar trebuie să fie asumat faptul, cu realism, că nu vei obține rezultate mai devreme de 8-10 ani. Adică, eu făcând sport și fiind pasionat de sport spun aşa: bag bani acum și la anul vreau să fiu campion. Total greşit! S-a mai întâmplat la fotbal sau la baschet, dar după doi ani echipele au dispărut. Dacă nu crești cu răbdare copiii, generaţiile viitoare, să îi pregătești, nu merge! Cultura suporterilor se creează. Tot ce e făcut în grabă, pentru rezultate pe termen scurt, se prăbuşeşte imediat, fiindcă fundaţia nu e solidă. După părerea mea, spaniolii au avut modelul ideal. Vedeţi, au scos campioni la mai toate sporturile… Au băgat mulți bani în anii ’80, dar au și stat 15 ani până au avut rezultate adevărate. Și, după spanioli, ungurii… Mie nu îmi place Viktor Orban, ca om politic, dar ce face pentru sport este jos pălăria! E clar, în opinia mea, cel mai bun sistem cu care te poți compara. E aici, lângă noi… Altfel, să te compari cu americanii, cu rușii, nu ești în aceeași ligă. Dar măcar să te compari cu Ungaria…

Ce poate face Victor Ponta pentru a grăbi lucrurile? Pentru ca Legea Sportului să intre în vigoare?

Pot să iau proiectul Legii Sportului, din 2015 și să o iau de la capăt, să încerc să conving toată lumea. Dar eu nu cred că putem să o trecem legea prin Parlament. Avem nevoie de un Guvern care să își asumă răspunderea și îmi pare rău că nu am fost eu ăla care să fac asta la momentul potrivit. Nu va fi nimeni, azi, împotriva sportului și îmi asum faptul că vom avea rezultate peste 10 ani. M-ați întrebat când vrem să o facem. Depinde când ţintim să avem rezultate. O facem în 2019, o să avem rezultate în 2030… Nu există investiții în sport care să dea rezultate într-un an, peste noapte”, a mai declarat Victor Ponta pentru fanatik.ro.