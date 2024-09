Victor Slav a recunoscut tot după Asia Express. Ce s-a întâmplat cu relația cu Selina + ce legătură are cu Sorin Brotnei

După terminarea filmărilor de pe ”Drumul Zeilor”, Victor Slav și Selina au fost invitați în Podcastito Express. Cuplul a vorbit ”la rece” despre experiența din Asia Express, iar în discuție s-a adus și așa zisele alianțe pe care anumiți concurenți le făceau cu rivalii săi, alianțe care au fost format – mai mult sau mai puțin – în funcție de prieteniile deja formate în țară. Care este, de fapt, legătura dintre iubita fostului prezentator TV și Sorin Brotnei, fostul membru al trupei Akcent.

Victor Slav și Selina formează una dintre cele mai de temut echipe de la Asia Expres 2024. Nu de puține ori cuplul s-a aflat în mijlocul unor conflicte – fie ele spontane sau nu – cu rivalii săi, însă puțini telespectatori știu că cei doi și-au ”pregătit” terenul încă din România, acolo unde au format primele ”alianțe”. Invitați în podcastul Podcastito Express, Victor Slav și Selina au făcut lumină în ceea ce privește așa zilele alianțe formate la Asia Express. Cei doi s-au îmbarcat în aventura vieții lor, aventură care s-a dovedit a fi cu mult peste așteptările lor. NU RATA: Motivul pentru care Victor Slav a părăsit-o pe Selina. Ce s-a întâmplat la Asia Express 2024, de fapt

Fostul prezentator TV și iubita lui formează un cuplu de mai bine de 5 ani, iar ”Drumul Zeilor” pare să nu le fi pus prea multe bețe-n roate (cel puțin nu pe perioada săptămânilor de filmare). Chiar și așa, nu mai este un secret faptul că – de-a lungul sezoanelor – mulți concurenți au decis să formeze anumite alianțe cu rivalii săi, tocmai pentru a le fi mai ușor să treacă de anumite provocări întâlnite în probe.

Înainte de toate, Victor Slav s-a arătat încântat de faptul că relația cu iubita lui a rămas neschimbată după terminarea filmărilor de la Asia Express. Fostul prezentator TV s-a temut de faptul că relația lui de cuplu a fost mult mai expusă în show, motiv pentru care ar fi putut apărea anumite certuri, însă acest lucru nu s-a întâmplat. NU RATA: Cum au poreclit-o colegii de la Asia Express 2024 pe Betty Salam. Cu ce poreclă stânjenitoare s-a ales Selina, iubita lui Victor Slav

În ceea ce privește alianțele formate în Asia Express, Victor Slav a declarat că nu au vorbit cu nicio echipă adversă să se alieze, însă a reamintit faptul că între el și Sori Brotnei, colegul lui Nicolai Tand, există o prietenie de peste 20 de ani, ”alianță” care a contribuit destul de mult în buna funcționare a echipelor. Fostul prezentator Tv a recunoscut faptul că nici măcar nu a fost nevoie să formeze bisericuțe sau să-și spună să nu se voteze (pentru eliminare), că aceste lucruri au venit de la sine.

Nu am vorbit cu nimeni să facem o alianță, dar anumite lucruri s-au întâmplat natural. Cu Sorin mă știu de 20 de ani, am făcut o grămadă de lucruri împreună, am prezentat moda împreună, ne știm de la la 18-20 de ani. Nu a trebuit să ne spunem că nu ne votăm. Nu s-a discutat să avem o bisericuță. Nu am stabilit”, a spus Victor Slav.