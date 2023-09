Victor Slav, escapadă romantică alături de iubită. Ce destinaţie au ales cei doi

Victor Slav și iubita lui, Selina, sunt mai îndrăgostiţi ca niciodată. Perioada în care au fost separaţi i-a făcut să îşi dea seama cât de mult ţin unul la celălalt, iar acum sunt nedespărţiţi. Mai mult, cei doi au plecat recent într-o scurtă vacanţă, dar nu au uitat de fanii lor cu care au împărtăşit câteva imagini.

Victor Slav şi Selina se iubesc de câţiva ani, însă nu au trecut doar prin momente fericite împreună. Potrivit surselor CANCAN.RO, şatena ar fi călcat strâmb în relaţia cu fostul prezentator de la meteo, iar când a aflat, acesta a pus imediat punct. A fost foarte discret însă în perioada respectivă, nu a dat niciun amănunt despre problemele dintre ei, ba mai mult, spunea că a rămas în continuare prieten cu fosta iubită. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Cei doi nu au putut să stea prea mult timp despărţiţi, iar în urmă cu doar câteva luni, Victor Slav a decis să îi mai dea o şansă focoasei şatene. Se pare că decizia a fost una bună pentru că acum dragostea lor pare şi mai mare.

Recent, fericitul cuplu a plecat într-o scurtă escapadă în Antalya. Pe pagina sa de Instagram, Selina a distribuit o fotografie în care apare în brațele fostei vedete de la ProTV, semn că trecutul a fost lăsat în urmă, iar acum doar prezentul contează pentru amândoi.

Cu ce se ocupă Victor Slav în prezent

Victor Slav a devenit cunoscut pentru apariţiile sale în cadrul rubricii de meteo de la Pro TV. De ceva timp însă, acesta este liber de contract, însă nu stă degeaba.

O scurtă perioadă de timp, Victor a avut o cafenea în București. Din cauza pandemiei, însă, fostul prezentator a închis afacerea. În cadrul unui interviu, bărbatul mărturisea că nu se poate plânge şi asta pentru că încă face bani frumoşi din imaginea sa. Mai mult, fostul partener al Biancăi Drăguşanu are şi câteva business-uri.

„În prezent am un business online și îl pregătesc pe al doilea, de fapt încă două. Cel care este deja pe piață este cu parfumuri, următorul o să fie cu brățări, iar celălalt este o surpriză. Merge foarte bine, avem deja un an de când ne ocupăm, totul este pus pe roate. Sunt cu încă un băiat în business-ul acesta. Iubita mea este implicată, vine cu idei. Femeile sunt întotdeauna implicate în orice și au întotdeauna idei foarte bune, cam în orice domeniu, am remarcat eu. De cele mai multe ori trebuie să ne lăsăm conduși de către ele”, declarat Victor în iulie 2022, pentru Playtech.