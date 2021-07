Victorie la limită pentru ardeleni cu nou-promovata CS Mioveni la startul Ligii 1!

Gaz Metan Mediaş a învins nou-promovata CS Mioveni cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a Ligii I de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Nasser Chamed (min. 14 – penalty), după un henţ comis în careu de Alexandru Iacob. Ardelenii au terminat meciul cu un om mai puțin după ce brazilianul Yuri Matias a primit primul cartonaş roşu din noul sezon, în min. 77, pentru fault dur la Ştefan Blănaru.

„Nouă ne-au plecat șase-șapte jucători, cei care au venit, au venit de câteva zile, mai este nevoie de timp, nu e ușor. Am jucat cu copii sub 21 de ani. E păcat că n-am reușit să înscriem mai mult, știam că va fi greu la 1-0. Am luat și cartonaș roșu, dar îi felicit pe jucători pentru efortul depus, nu e ușor la temperatura asta. Importante sunt punctele acum, încercăm să dăm mai mult, să integrăm jucătorii. Vor mai veni jucători, vrem să avem o echipă bună, să nu mai avem emoții cu retrogradarea”, a declarat Mihai Teja, antrenorul principal al formației Gaz Metan Mediaș.

Program etapa 1 Liga 1 sezon 2021-2022

FC Botoșani – FCSB 0-0

Sepsi OSK – Academica Clinceni 2-0

CFR Cluj – FC U Craiova 1948 3-2

Universitatea Craiova – FC Argeș 1-0

Duminică, 18 iulie

ora 18:30 UTA – Viitorul

ora 21:30 Rapid – Chindia

Luni, 19 iulie

ora 20:30 Dinamo – FC Voluntari