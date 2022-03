Victorie la ultima fază pentru FCSB la Pitești: Important este că am câștigat!”

FCSB s-a impus cu mult noroc, la ultima fază a meciului din Trivale cu FC Argeș, scor 3-2 (1-1) în epoligul runde a doua a play-off-ului Ligii 1.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (min. 39), rezultatul la pauză fiind 1-1 după ce Ionuţ Andrei Şerban a înscris din penalty (min. 44), Vicecampioana a preluat conducerea în actul secund, Tănase punctând de la punctul cu var (min.56), însă piteștenii au revenit din nou pe tabela de marcaj punctând tot dintr-un penalty (min.72) fructificat de Ahmed Said. Victoria „roș-albaștrilor” a venit după golul marcat de Andrei Dumiter (min. 90+4).

„Important este că am câştigat. Am avut şi un om în plus. Am avut şi penalty-ul acela… Mă bucur că am reuşit să marcăm, să câştigăm. Trei puncte după un meci frumos, cu de toate, faze de poartă, penalty-uri, cartonaş roşu. Sper să o ţină tot aşa cei de la FC Argeş și în continuare. Am ajuns în situaţia de a fi egalaţi de două ori, e păcat de efort, de munca depusă, să facem două goluri cadou. Trebuie să fim mai atenţi în unele momente. A fost un meci aspru, s-a văzut o dorinţă din partea adversarilor. Se motivează în plus, trebuie să ne obişnuim”, a declarat Toni Petrea, antrenorul principal al bucureștenilor după meci.

În urma acestei victorii FCSB și-a „betonat” locul 2 cu 37 de puncte, apropiindu-se la cinci lungimi de CFR Cluj, având însă un avans de șapte puncte de Universitatea Craiova, formație aflată pe locul 3.

Rezultate etapa a II-a play-off Liga 1

FC Voluntari – Universitatea Craiova 3-1

Farul Constanța – CFR Cluj 0-0

FC Argeș – FCSB 2-3

Program etapa III play-off Liga 1 (1 – 4 aprilie 2022)

CFR Cluj – FC Argeș

FCSB – Universitatea Craiova

FC Voluntari – Farul Constanța

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 42 puncte

2 FCSB – 37 puncte

3 Universitatea Craiova – 30 puncte

4 FC Voluntari – 27 puncte *)

5 Farul – 25 puncte

6 FC Argeș – 24 puncte

*) a beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte