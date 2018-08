Victorie mare pentru Viitorul în inferioritate cu Mediaș!

Viitorul Contanța s-a impus cu 2-0 (1-0) în fața celor de la Gaz Metan Mediaș într-un meci care a avut loc la Ovidiu și a contat pentru etapa a V-a din Liga I.

La finalul confruntării, Gică Hagi, managerul general al Viitorului a declarat că este mândru de echipa sa.

„Am făcut un meci foarte bun. Sunt fericit că mi-am asumat anumite riscuri, știind că am ales o echipă tânără, contra unei echipe cu jucători în formă, foarte buni. Ne-am apărat cum trebuia astăzi, fiecare jucător și-a făcut treaba foarte bine. Noi am avut o reacție excelentă după ce am pierdut mingea. Viitorul joacă bine, am început să ne impunem stilul nostru. Cred că am dominat din toate punctele de vedere meciul. Acum urmează meciul cu CFR Cluj, o echipă cu experiență incredibilă, o să ne pregătim săptămâna asta, încercăm să surprindem. Jucăm acasă și echipa e puternică atunci când joacă pe teren propriu”, a declarat Gică Hagi.

Denis Drăguş a deschis scorul pentru echipa „Regelui” în minutul 29, cu o execuție senzațională, iar Andrei Ciobanu a închis în minutul 85 tabela punctând cu un şut din unghi.

S-a terminat 2-0, iar Viitorul a acumulat 7 puncte urcând pe locul 4 în clasamentul la zi al Ligii I.

Programul etapei a V-a în Liga I

Politehnica Iași- FC Botoșani 2-1

Astra Giurgiu- Dunărea Călărași 1-1

Viitorul Constanța- Gaz Metan Mediaș 2-0

duminică, 19 august

ora 18:00 FCSB- Sepsi OSK Sf. Gheorghe

ora 21:00 CFR Cluj- Dinamo București

luni, 20 august

ora 18:00 FC Hermannstadt- FC Voluntari

ora 21:00 Universitatea Craiova- Concordia Chiajna

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 4 2 2 0 5-3 8

2 FCSB 4 2 1 1 10-5 7

3 Sepsi 4 2 1 1 5-2 7

4 FC Viitorul 5 2 1 2 5-3 7

5 Dinamo București 4 2 1 1 8-7 7

6 Astra Giurgiu 5 1 4 0 5-4 7

7 Gaz Metan Mediaș 5 2 1 2 7-9 7

8 FC Botoșani 5 1 3 1 6-5 6

9 Dunărea Călărași 5 1 3 1 4-5 6

10 U Craiova 1948 4 1 2 1 5-4 5

1„ Poli Iași 5 1 2 2 3-9 5

12 Concordia Chiajna 4 1 1 2 5-5 4

13 FC Hermannstadt 4 1 1 2 2-5 4

14 FC Voluntari 4 0 1 3 3-7 1