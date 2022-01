VIDEO | Andreea Bănică suferă și acum că a rămas fără bona filipineză. Artistei îi este dificil fără sprijinul Lunei: ”M-a lăsat la doi ani de m-a nenorocit. Am și plâns după ea”

În weekend-ul trecut, Andreea Bănică a făcut un show de zile mari în Rădăuți și i-a impresionat pe bucovineni cu prestația sa LIVE. Artista a stat și la povești cu invitații și le-a mărturisit că a rămas fără bona filipineză, care era un sprijin de nădejde pentru ea.

O familie înstărită din Rădăuți și-a dorit ca la petrecerea, care a avut loc după creștinarea băiețelului lor, să fie prezentă Andreea Bănică. Să îi încânte și să îi distreze pe invitații de seamă. Artista și-a făcut apariția, în jurul orei 19:00, într-o rochie roșie ca focul, cu paiete, împreună cu cele patru dansatoare și un saxofonist. A cântat mai multe melodii din repertoriul său, dar și alte cântece tradiționale din Bucovina, iar invitații s-au distrat și, la un moment dat, au încins și o horă.

Artista a stat și la povești cu invitații și le-a mărturisit că a rămas fără bona filipineză, care era un sprijin de nădejde pentru ea. Venirea Lunei în casa Andreei Bănică a fost benefică tuturor membrilor familiei. După perioada acomodării, artista a ajuns să o aprecieze și să o îndrăgescă foarte mult pe angajata sa. Luna s-a integrat foarte bine, iar Andreea Bănică o considera un membru al familiei. Din păcate, însă, după doi ani, bona a decis să se întoarcă în țara ei, acolo unde avea un copil. Dorul de micuțul ei a făcut-o să plece din România. (CITEȘTE ȘI: NU E O GLUMĂ! SUMA COLOSALĂ DE BANI PE CARE A PRIMIT-O ANDREEA BĂNICĂ WEEKEND-UL TRECUT, PENTRU A CÂNTA 45 DE MINUTE LA UN BOTEZ ÎN RĂDĂUȚI)

La botez, unde a susținut concertul, era și un ospătar filipinez. Andreea Bănică și-a adus aminte de Luna și a intrat în discuții cu tânărul. Artista a mărturisit că a plâns în momentul în care bona ei filipineză și-a făcut bagajele și a plecat din casa sa. În timp ce Andreea Bănică are diverse evenimente, acum, Lucian Mitrea este cel care stă cu copiii lor.

”Am avut și eu o bonă filipineză, a plecat fir-ar ea! M-a lăsat la doi ani de m-a nenorocit. Am și plâns după ea. Nu știe ce spun eu, dar… (se aude din sală: ”Știe!”). Aoleu! E bucătar sau ce face? Ospătar… Ooo, l-aș lua casă, ce-i drept. Să mă ospăteze și pe mine. Să mă scape de greutăți. Strânge masa, pune masa, gătește 3-5 feluri de mâncare, du-te la sală, cântă, copilul țipă. Unul vrea ceva, altul altceva. O să vedeți cum e, să vedeți ce vă așteaptă. Dacă mai faceți unul, v-ați pus temelie. Bărbatul meu nu mai pleacă în concediu. Dar de ce trebuie să plecăm? Suntem în pandemie, dacă nu ne mai întoarcem? Ce rău ar fi! 3 luni să stau acolo, lasă-mă în pace. Ce să fac acasă?”, a spus Andreea Bănică.

Andreea Bănică: ”Luna e ca un membru al familiei”

Andreea Bănică are numai cuvinte de laudă la adresa bonei sale filipineze, cu care s-a înțeles bine din prima clipă și care i-a câștigat încrederea. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂNICĂ NU A “STRICAT” O MASCĂ PE NOUL LOOK. CUM AM FOTOGRAFIAT-O PE ARTISTĂ CÂND A IEȘIT DE LA SALON)

”Suntem foarte încântați și fericiți, avem un ajutor de nădejde, sunt cea mai fericită că am făcut alegerea asta. Va pleca în decembrie, pentru că are și ea un băiețel, și va veni altă bonă. Face doi ani de când este la noi, mi-ar fi plăcut să mai stea, dar are un copil și trebuie să aibă grijă și ea de el. Am luat-o printr-o agenție. Mi-am luat măsuri de siguranță, cum aș face în orice situație, dar suntem bine, norocoși. Aș putea să îi las să plece cu ea în vacanță singuri, așa mare încredere am în ea, e ca un membru al familiei, ne place să avem genul acesta de oameni lângă noi”, declara Andreea Bănică înainte de plecarea Lunei.