VIDEO | Cristina Pucean, mută de uimire! Gestul pe care l-a făcut Bogdan de la Ploiești pe scenă, în fața tuturor

Deși s-au despărțit, Bogdan de la Ploiești a plecat cu dansatoarea Cristina Pucean, în Germania, acolo unde au susținut un eveniment. Într-un moment, artistul s-a pus în genunchi în fața blondinei și i-a transmis un mesaj. Iată despre ce este vorba.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au mers în Germania, pentru a-și onora contractele, după ce artistul anunțase încheierea colaborării cu dansatoarea. Despărțiți fiind, la evenimentul respectiv, cântărețul a îngenuncheat în fața Cristinei Pucean și, și-a cerut iertare. Întregul moment a fost filmat și poate fi urmărit mai sus.

„Chiar dacă nu mai suntem împreună, rămâne cea mai frumoasă din lumea asta și cea mai talent, talent, talent! Și dacă vreodată găsește puterea să mă ierte, eu sunt aici”, sunt cuvintele rostite de Bogdan de la Ploiești, la eveniment.

Apoi, după evenimentul la care au participat împreună, artistul a scris un mesaj pe rețelele de socializare: „Cine mi-a făcut rău o să plătească, mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu e sus. Noapte bună”.

Ce reacție a avut Cristina Pucean, după ce Bogdan de la Ploiești a anunțat încheierea colaborării cu dansatoarea

Bogdan de la Ploiești a postat un mesaj prin care a anunțat încheierea colaborării cu dansatoarea Cristina Pucean (vezi AICI), iar, apoi, blondina a ținut să răspundă zvonurilor care au apărut în spațiul public, după separarea de cântăreț.

„Am primit astăzi sute de mesaje și apeluri precum că, circulă pe Telegram un videoclip cu mine în ipostaze indecente și acesta ar fi motivul pentru care eu și Bogdan nu mai formăm un cuplu. Scopul acestei postări nu este ca eu și Bogdan să ne „spălăm rufele” în public, pentru că nu îmi stă în caracter să îmi discut viața privată, ci, doar să clarific că nu eu sunt în videoclip și nu există astfel de clipuri cu mine, spre dezamăgirea multora!

În primul rând, dacă vă uitați atent, domnișoara din videoclip are un tatuaj pe picior, tatuaj pe care eu nu îl am, după cum puteți vedea în următorul Story și ea nu are tatuajele mele pe mână, tatuaj pe care îl am din 2016”, este mesajul Cristinei Pucean, pe Instagram.

