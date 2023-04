VIDEO EXCLUSIV. GROAZNIC! Hotelul unde s-a filmat Nea Mărin Miliardar a ajuns o epavă. Imagini horror de la fosta „perlă” a litoralului românesc

Stațiunea Olimp și-a pierdut de multă vreme farmecul. După moartea lui Nicolae Ceaușescu, s-a ales praful de perla stațiunii, hotelul Belvedere. Afaceristul Mohammed Murad a achiziționat trei complexuri, acum câțiva ani, printre care și cel unde s-a filmat Nea Mărin Miliardar.

Hotelul Belvedere din Olimp, supranumit perla litoralului românesc, era un loc exclusivist pentru oameni cu bani, cu care Nicolae Ceaușescu se mândrea. Filmul de succes, Nea Mărin Miliardar, s-a filmat în acest complex de la malul mării. Însă după moartea liderului comunist, totul s-a distrus treptat. Ansamblul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere a fost ridicat la începutul anilor ’70. După revoluție, acesta a trecut în posesia Unita Turism, care a lăsat-o în paragină.

Acum câțiva ani, Mohammed Murad a dat lovitura în lumea afacerilor, după ce a cumpărat complexul hotelier Amfitreatru-Panoramic-Belvedere din Olimp, în 2017-2018 de la Josef Goschy. Întregul complex hotelier a fost transformat într-un resort de 4 stele all inclusive și readus la viață, în urma unei investiții de 40 de milioane de euro, sumă în care a fost inclusă și achiziția hotelurilor.

Mohammed Murad, acuzat de complicitate în dosarul lui Dan Diaconescu

A trecut timpul, iar complexul a fost lăsat în paragină. Mohammed Murad a plecat din România în Liban de luni bune. Afaceristul s-a făcut nevăzut, deși a fost suspect de complicitate în dosarul „Sex cu minore”, unde pion principal este Dan Diaconescu. Potrivit Gândul.ro, omul de afaceri i-ar fi pus la dispoziție șefului OTV camerele unde își desfășura partidele de amor cu diferite tinere. Mai mult decât atât, gurile rele spuneau că amicul lui Diaconescu ar fi știut, de fapt, ce se întâmplă în spatele ușilor închise.

Mohammed Murad a ținut să pună capăt zvonurilor și să se apere în urma acuzațiilor venite din toate părțile. „Dacă închiriezi un apartament și acolo se întâmplă ceva, ești vinovat pentru ce se întâmplă acolo? Se poate întâmpla orice în hotel. Se învârte multă lume. Nu mă privește pe mine, există siguranță națională care se ocupă de aceste lucruri. Nu am avut habar de așa ceva, nu am avut o discuție despre aceste lucruri cu Dan Diaconescu.

Eu sunt plecat de 2 luni în Liban pentru probleme de sănătate și alte probleme. Nu poți sa pleci din țară și să se spună că am fugit, nu e corect. Presa din România scrie orice fără să întrebe, se spun tot felul de lucruri neadevărate. Eu am plecat din cauza la presă, că am văzut că nu există corectitudine”, a spus libanezul, potrivit stiripesurse.ro

Belvedere a fost lăsat de izbeliște

După plecarea afaceristului în Liban, complexul a fost lăsat de izbeliște. Paparazzii CANCAN.RO au surprins câteva imagini dezolante cu hotelul, care pe vremuri era perla stațiunii Olimp. Nicolae Ceaușescu s-ar răsuci în mormânt dacă ar vedea cum a ajuns astăzi locația. Iarba a crescut cât casa, iar de plajă s-a ales praful. Deși investiția a fost uriașă, nimeni nu a știut să aibă grijă de „bijuteria” litoralului românesc. (VEZI IMAGINILE ÎN GALERIA FOTO).