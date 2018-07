Misiune de salvare dramatică lângă Ploiești. (Reduceri mari la jocuri PC) O asociație pentru protejarea speciilor a intervenit după ce a primit semnale că mai multe lebede zac într-un iaz de decantare a produselor petroliere. Se pare că animalele ar proveni de la un lac natural aflat în apropiere, unde obișnuiau să vină în fiecare sezon cald.

„În urmă cu două săptămâni ni s-a adus la cunoștință că lângă halta de tren Triaj – Ploiești există câteva lebede care au aterizat într-un iaz de decantare de produse petroliere de apoximativ 20.000 de metri pătrați. După câte am înțeles, iazul ține de halta respectivă și ar fi scos din uz, dar nu prezintă nicio structură de protejare exterioară (…) Am intervenit și salvat cinci lebede acoperite în totalitate de produsele petroliere din iazul respectiv. Două dintre lebede se aflau într-o stare foarte gravă, înghițând din produsele petroliere. Acestea din păcate au murit la scurt timp după intervenție”, au declarat reprezentanții Fundației Visul Luanei într-o postare pe rețelele de socializare. (Console si accesorii gaming)

Lebedele au fost curățate și eliberate

Lebedele au fost transportate apoi la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice de lângă București.

„Împreună cu colegii de la Wilderness Research and Conservation am început imediat un program de spălare și decontaminare specific. După trei astfel de proceduri, pe parcusul unei întregi săptămâni, am reușit să curățăm corespunzător lebedele, pe care, ulterior, le-am eliberat într-un mediu adecvat”, au anunțat reprezentanții fundației, care susțin că vor face în continuare demersuri pentru gestionarea responsabilă a iazului de decantare respectiv, după ce au sesizat și Garda de Mediu. (VEZI ȘI: LEBĂDĂ RĂNITĂ, SALVATĂ DE POLIȚIA ANIMALELOR DOLJ DINTR-UN CARTIER MĂRGINAȘ AL CRAIOVEI)