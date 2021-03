Viitorul lui Stoican e în semifinalele Cupei României: „Ne bucurăm!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Viitorul Pandurii Tg. Jiu, a dat dovadă de mult echilbru după ce echipa pe care o pregătește a reușit extraordinara performanță de a ajunge în premieră în istorie în semifinalele Cupei României în urma victoriei cu 3-1 bifată pe „Cluj Arena” cu „U” Cluj.

Ardelenii au deschis scorul în minutul 1 prin Golan însă oltenii au reușit să întoarcă rezultatul în al doilea mitan grație reușitelor lui Tegle (min.69-pen.) și Paraschiv (min. 77 și 86).

„Voiam să ne luăm revanșa, după ce am pierdut pe teren propriu. Acum a fost o partidă pe care eu consider că am dominat-o în repriza a doua. Știam că putem să punem presiune, dar că la început o să fie un meci disputat. Apoi, cei care vor veni de pe bancă să schimbe soarta partidei. Astăzi a făcut-o Paraschiv, bravo lui, mă bucur pentru el. E un jucător care își face simțită prezența mereu pe teren. Mă bucur pentru toți jucătorii, pentru că au atins o performanță la care nu visau. Acum, ne bucurăm pentru această seară, aș fi ipocrit să nu spun lucrul acesta, dar ne așteaptă o partidă foarte dificilă cu Reșița, pentru că obiectivul nostru e să intrăm în play-off-ul Ligii 2. Rămân la noi în vestiar discuțiile avute. E adevărat că la pauză e bine că le-am transmis ceva și jucătorii au început bine repriza a doua”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

Divizionara secundă a devenit a doua formație calificată în semifinalele Cupei României după Universitatea Craiova.

Rezultate sferturi de finală Cupa României

Chindia Târgoviște – Universitatea Craiova 0-1

„U” Cluj – Viitorul Pandurii Tg. Jiu 1-3

Petrolul Ploiești – Astra Giurgiu 0-3

Joi, 4 martie

ora 20:30 Dunărea Călărași – Dinamo