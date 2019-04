Viitorul și Astra, favorite la finala Cupei României!

Viitorul Constanța, formație pregtită de Gică Hagi, a luat o opțiune important pentru calificarea în finaala Cupei României. Dobrogenii s-au impus cu scorul de 2-1 în deplasare pe „Ion Oblemenco” în fața deținătoarei trofeului și are prima șansă la calificarea în ultimul act al competiției.

Oltenii au început mai bine jocul iar Bancu a deschis scorul în minutul 5. Egalarea a venit abia în actul secund prin Houri pentru ca Rivaaldinho să le dea gazdelor lovitura de grație în minutele de final ale confruntării, partida terminându-se cu scorul de 2-1.

Nemulțumiți de jocul favoriților, fanii olteni i-au cerut deisia lui Devis Mangia.

„E dueros pentru toţi, nu doar pentru mine. Trebuie să fie aşa. Prima repriză am făcut un meci OK, a doua repriză trebuia să fie altă intensitate. A fost mai dificil pentru noi. Am avut jucătorii puţin obosiţi, dar meciul a fost în control, 1-0 pentru noi. Pentru mine, problema e că în această perioadă facem greşeli incredibile. Pentru mine, nu. Eu continui munca. Întrebaţi alte persoane, nu pe mine. Trebuie să lucrăm mai mult. Acum nu, pentru că avem meci duminică, nu avem timp de recuperare, avem meci imediat, cu o zi mai puţin decât adversarii noştri, nu ştiu dacă e normal, dar vedem. Nu trebuia să fie o problemă. Aşa e la Craiova. Dacă nu suporţi presiune, nu poţi juca la Craiova şi nu poţi antrena la Craiova. Dacă vrei să joci aici, trebuie să meriţi şi să dai lucruri bune pentru că acestea sunt obiectivele”, a declarat Devis Mangia.

În cealaltă semifinală, Astra Giurgiu s-a impus cu scorul de 3-1 în deplasare pe terenul campioanei CFR Cluj și are prima șansă la calificarea în finala de la Ploiești.