Violeta Botezatu a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu la Românii au Talent: „Mă simt ca lovit de tren”

Bucurie mare în ediția de vineri, 1 martie 2024, a emisiunii „Românii au talent”! Concurenta Violeta Botezatu a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu la Românii au Talent. Cum l-a convins pe jurat să apese butonul auriu?

Violeta Botezatu a impresionat jurații la Românii au talent 2024 și a convins-o pe Andi Moisescu să apese butonul Golden Buzz. Venind din Chișinău, ea a câștigat premiul pentru prestația ei uimitoare. Andi Moisescu i-a acordat Golden Buzz și a declarat că merită să ajungă în semifinale.

La vârsta de 40 de ani, Violeta este profesoară de muzică în Republica Moldova. Înainte de a împărtăși talentul său cu lumea, a avut o realizare remarcabilă: a fost prima femeie acceptată să cânte pe gondolele venețiene și, la 33 de ani, s-a înscris la Conservatorul din Veneția.

„De mică fac muzică. Am început prin a cânta la acordeon, după care am trecut la pian, la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău. Acolo am început să studiez și cobza. Și apoi au urmat anii din străinătate, Veneția, Italia, operă, jazz.

La Veneția am fost prima femeie care a fost acceptată să cânte pe gondolele venețiene, tradiția acceptând doar bărbații și doar venețienii. Aveam…. nu emoții, deci nu-mi simțeam picioarele. Vedeam în spate gondolieri care se uitau foarte sceptici și se uitau ciudat. Nu înțelegeau de unde și până unde am ajuns să cânt în limba venețiană.

Venețienii țin foarte mult la acest dialect, fiind considerat chiar o limbă sacră. Eu am preferat să mă adaptez. Să gust din pâinea asta de pe stradă. A fost foarte greu”, a povestit Violeta Botezatu în ediția de aseară de la la Românii au talent 2024.