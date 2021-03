Violeta, fiica Andreei Marin, a avut COVID! Primele declarații ale ”Zânei”: ”A stat închisă de Sărbători”

Violeta, fiica Andreei Marin, a avut COVID-19 chiar de Sărbători, iar ”Zâna” a făcut primele mărturisiri. A dezvăluit că fiica ei în vârstă de 13 ani a avut o formă ușoară a bolii. Din fericire, nici ea și nici iubitul acesteia, Adrian Brâncovenu, nu au luat virusul.

„Fetița mea a avut Covid. A fost bolnavă de Crăciun și de Anul Nou, a stat închisă de Sărbători, a avut o formă ușoară. Noi ne-am testat de mai mute ori, nu am avut, am stat total separați. Ea are o mică garsonieră a ei, e izolată de restul casei. Noi doar îi aduceam mâncare, i-am adus și un brăduț. A reușit să se descurce singură trei săptămâni, totul a fost bine, a luat virusul de afară”, a povestit Andreea Marin, la Exclusiv Vip, emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN, ATAC SUBTIL LA ADRESA LUI ȘTEFAN BĂNICĂ JR.?! CARE AR FI FOST MOTIVUL DIVORȚULUI)

Mesajul Andreei Marin de ziua Violetei: ”Atât erai de pitică!”

Andreea Marin a devenit mămică în urmă cu 13 ani, pe 15 decembrie. Minunii din viața ei, vedeta i-a pus numele Violeta, după mama prezentatoarei TV care s-a stins din viață în urma unui accident rutier. La 13 ani distanță, Andreea avea să transmit un mesaj emoționant pe Facebook. ”Atât erai de pitică, draga mea… Și chiar mai mică, un boț de omuleț, cândva… Iubirea mea cea fără limite să-ți fie pavăză, sufletul meu! La mulți ani, Violeta mea cu ochi de cer senin!”, a scris în dreptul unor fotografii cu Violeta care au strâns peste 50.000 de aprecieri.

Andreea Marin, despre motivul pentru care a renunțat la “Surprize, Surprize”

Motivul pentru care Andreea Marin a decis să nu mai fie Zână în poveștile de viață impresionante ale diferiților oameni a fost reprezentat de apariția fiicei sale pe lume. Ea și-a dorit să fie 100% implicată în creșterea și educația Violetei care s-a născut în timpul mariajului cu Ștefan Bănică Junior. “Eu am decis să renunț la «Surprize, Surprize» din cauza sarcinii. Fetița era în burtica destul de mare. Emisiunea ar fi continuat dacă aş fi acceptat, dar așteptasem atât de mult acest copil, încât am decis să fiu mama full time. Am dus misiunea mea ca prezentator al unui program greu de televiziune, dar și de director al programului până în luna a opta. Abia mai urcam scările acelea de la emisiune. Am născut-o cu o săptămână înainte de termen pentru că prin decembrie am dansat de bucurie. Ar fi trebuit să se nască chiar de ziua mea. A fost o mare bucurie şi este până azi…”, a declarat vedeta la Canal 33.