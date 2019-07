Violeta, fiica Andreei Marin, s-a aruncat îmbrăcată în apă: “Ce să mai vorbim?”Ce mare s-a făcut

Andreea Marin este foarte mândră de fiica ei, Violeta, care a devenit o adevărată domnișoară. În vârstă de 11 ani, mama ei o descrie ca fiind “năstrușnică sensibilă, energică, isteață foc, cu o imaginație debordantă, matură și copil”. Vedeta a făcut un pictorial alături de Violeta și a povestit cum a ajuns acasă, udă din cap pânâ-n picioare, după ce s-a aruncat îmbrăcată în apă, cu ocazia petrecerii de final de an.

“Nici nu-mi vine să cred că au trecut anii. Are 11 ani acum și e o năstrușnică sensibilă, dar și energică, isteață foc, cu o imaginație debordantă, matură și copil în același timp, descoperă lumea și se descoperă pe sine acum, iar eu sunt zi de zi emoționată să o văd evoluând și caut să nu îi arăt uimirile mele, de parcă m-ar vulnerabiliza în fața ei… Știi, în ochii copiilor noștri, suntem părinții ce le știu pe toate, iar eu știu că nu sunt așa, că nu am soluții la toate și nici răspunsuri la orice întrebare.

Ea a venit de la școală exact cu câteva minute înainte să plecăm, udă din cap până în picioare, căci avusese petrecere în curtea școlii de final de an și… s-a aruncat îmbrăcată în apă! „Mami, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea! Părul ud de parcă era un pisoi prins de ploaie, pantalonii, care erau puși deoparte, cică, de ea pentru ședința foto, au fost uscați cât puteam de repede cu uscătorul de păr… Ce să mai vorbim? Naturalețe și veselie pe toată linia! Și am hotărât să o las așa, în starea de euforie, nu să o atrag spre seriozitatea pe care eu o am în fața oricărui demers ce ține de meseria mea, fie el și o ședință foto.

Nu aș fi bună de manechin, chiar deloc, mă plictisesc să fac poze, să mă tot schimb, sunt mai băiețoasă, deși nu prea se vede, de când mă știu sunt un fel de Nică din Humulești cățărat pe garduri, nicidecum Zână, așa cum se crede, mi-e greu să stau în fața aparatului prea mult timp“, a declarat Andreea Marin pentru VIVA!.