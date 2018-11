Viorel Lis joacă la păcănele, iar Oana filmează: ”Momentul ăla când ai pensia mică…”

Nu mai este pentru nimeni un secret că viciul cel mai mare a lui Viorel Lis (74 de ani) rămân păcănelele. Doar că nimeni nu știa că tocmai soția lui este cea care îi întreține această plăcere pentru a-l scăpa de plictiseală, spunea ea. Așa că fostul edil al Capitalei joacă la păcănele, iar Oana îl filmează.

Oana Lis a mărturisit că își duce soțul la păcănele pentru a-și tratat depresia. Motivul ar fi că fostul primar al Capitalei nu-și poate accepta viața de pensionar. Viorel Lis nu se simte foarte bine, în ultima vreme, având probleme de sănătate, însă nu poate renunța sub nicio formă la pasiunea sa fierbinte pentru păcănele.

”Momentul îla când ai pensia mică și vrei să o dublezi!”, a scris Oana Lis pe contul său de Facebook.

Anul 2018, un an greu pentru Viorel Lis

Anul 2018 a fost unul greu pentru Viorel Lis. În vârstă de 74 de ani, fostul edil al Capitalei a suferit un accident vascular cerebral în aprilie, după ce cu câteva luni înainte a fost operat de colecist. Oana Lis a dat în tot acest timp vești îngrijorătoare despre soțul ei.

”Am avut probleme mari, dar nu vreau să mă gândesc la asta. Vreau să îmi trăiesc viața. Am avut o operație, dacă nu o făceam, muream de cancer. A doua oară am avut un atac vascular, cu niște crize de epilepsie, nici nu mai știam cum mă cheamă. Am momente când nu îmi aduc aminte de unele chestii. A apărut pe Internet un cont pe Facebook cu numele meu și vreau să spun că nu este al meu. Oana a luat forța de la mâncare”, a mărturisit Viorel Lis.

”A avut două episoade când nu mai vorbea și m-am rugat la Dumnezeu să fie bine. L-am iertat și pe tatăl meu, chiar mă bucur că am fost la biserică de Sfântă Maria și am aprins o lumânare la vii și m-am rugat să îi fie bine, în ciuda bătăilor pe care mi le-a dat”, a completat Oana.