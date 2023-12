Viorica Cojocar, o româncă plecată la muncă în Italia, a dat lovitura vieţii! De necrezut ce i s-a întâmplat după 15 ani

O femeie a tras lozul câștigător după ani întregi în care a muncit pe brânci în străinătate! Norocul i-a surâs după 15 ani în care a lucrat în Italia, pentru un trai decent. A jucat de mai multe ori la Loto, în speranța că în viitor poate va câștiga. Iată că acest lucru s-a întâmplat când se aștepta mai puțin. Câți bani a câștigat?

Viorica este una dintre milioanele de români plecați la muncă în străinătate. Femeia și-a dedicat o mare parte din tinerețe muncii peste hotare, pentru a duce un trai decent. A vrut să-și ajute familia și să aibă posibilitățile financiare necesare pentru a-și crește și a-și educa fiicele, așa cum a fost mai bine. Pentru asta, a avut nevoie de bani pe care nu i-a putut procura din țara noastră. A ales să plece în Italia, unde și-a petrecut 15 ani din viață.

Nici prin cap nu-i trecea că un bilet la Lotto îi va schimba total viața. L-a cumpărat de la o benzinărie din Republica Moldova, fără să se aștepte că va câștiga vreodată. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat. Femeia s-a ales cu suma uriașă de 4 milioane de lei, când nu se aștepta deloc.

„Am cumpărat biletul norocos de la o benzinărie din Leova. Inițial am văzut că scrie doar „participare la TV”. De emoții, nu am conștientizat că în dreptul cifrei 7 era indicată suma de 4 000 000 de lei. Când am înțeles că este realitate, am început să plâng ca un copil mic și nu mă puteam opri”, a mărturisit aceasta, pentru Loteria din Moldova.