Primă de Crăciun de 17.000 de euro pentru fiecare angajat. Dezvăluirile făcute de Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, moștenitorul imperiului care îi poartă numele

Bucurie mare pentru angajații gigantului Ferrari! Fiecare va avea o surpriză în perioada sărbătorilor de iarnă. Mai cu seamă, fiecare angajat va primi o primă de Crăciun de 17.000 de euro. Romina Gingașu (32 de ani), soția lui Piero Ferrari (78 de ani), a făcut dezvăluiri. Iată detaliile mai jos, în articol.

Angajații companiei Ferrari au parte de un anunț surprinzător, la final de an. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, fiecare angajat în parte va intra în posesia unei prime în valoare de 17.000 de euro. Indiferent de natura poziției în care activează în compania Ferrari, așa cum a precizat și Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari.

La începuturile relației cu moștenitorul imperiului care îi poartă numele, românca mărturisea că angajații primeau bonusuri în valoare de 5.000 de euro. Acum, însă, situația stă diferit. Angajații vor avea parte de un bonus de cel puțin 3 ori mai mare.

În 2016, când am început relația cu Piero Ferrari, fiecare angajat, de la femeia de serviciu, până la CEO primea o primă de Crăciun de 5.000 de euro. Azi a fost spus public că fiecare o să primească anul acesta 17.000 de euro primă de Crăciun. În funcție de performanța companiei. Mi se pare frumos și corect. Sunt peste 5.000 de angajați’, a declarat Romina Gingașu, conform digi24.ro.

Romina Gingașu l-a cunoscut pe Piero Ferrari atunci când românca avea 24 de ani. Locuia în Monte Carlo și lucra la Bombardier. Pirostriile și le-au pus în vara lui 2021, în Capri. Atunci, ceremonia a fost una restrânsă, luând parte familia și prietenii apropiați. De altfel, românca mărturisea că soțul ei îi deschisese „o lume la care nici nu visa”. Îi este recunoscătoare pentru acest aspect. S-a adaptat stilului de viață abordat de moștenitorul imperiului Ferrari.

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă, să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării «de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?». Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am «decolat»”, a spus Romina Gingasu, pentru DigiFM.