Moștenitorul imperiului Ferrari a supus-o la test pe soția româncă. Ce întrebare fulger i-a pus la prima întâlnire: „Am răspuns sincer și... ”

El, un miliardar italian, moștenitorul unui imperiu, iar ea, româncă, angajată la o firmă care se ocupă cu vânzarea avioanelor. Așa începe povestea de iubire dintre Romina Gingașu și Piero Ferrari. Însă, pentru a vedea dacă este femeia potrivită, omul de afaceri a supus-o la un test.

Romina Gingașu (31 de ani) și Piero Ferrari (78 de ani) s-au cunoscut în urmă cu 7 ani, iar în luna iulie a anului 2021 au decis să se căsătorească. Evenimentul grandios a avut loc în Capri, la un restaurant celebru pentru vederea pe care o are. De când au decis să formeze un cuplu, au fost de nedespărțit, în ciuda diferenței mari de vârstă dintre ei. Totuși, româncei nu i-a fost ușor să se adapteze la lumea soțului miliardar.

Cu o avere care depășește 6 miliarde de euro, Piero Ferrari i-a deschis noi orizonturi soției sale. Atunci când a cunoscut-o, Romina Gingași vindea avioane. Românca a povestit că i-a fost foarte greu să se acomodeze cu stilul de viață al partenerului său. Nici măcar hainele nu era potrivite pentru locurile în care îl acompania pe acesta.

Românca a absolvit Academia Tehnică Militară în România și a dorit să înceapă o carieră de succes, așa că s-a angajat la o firmă celebră din industria aviatică. Trimisă la Monza, în Italia, Romina Gingașu l-a avut client chiar pe cel care urma să îi devină soț. Însă, nu i-a fost deloc ușor nici să îi vândă un avion, nici să îl cucerească. Mai mult, Piero Ferrari a supus-o la un test.

„Ne-am cunoscut la Monza, eram trimisă de Bombardier, vindeam avioane private. Am încercat 6 luni de zile să-i vând un avion și m-a refuzat. După multe refuzuri, m-a invitat la cină. La prima întâlnire mi-a făcut un test. Piero m-a întrebat ce părere am despre situația lui. Am răspuns sincer, iar după 7 ani suntem împreună. Am zis că banii aduc un confort și atât, în rest, suntem oameni.”, a adăugat românca.