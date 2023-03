Lecție de modestie predată de Romina. Soția moștenitorului Ferrari a oferit, în premieră, detalii despre relația cu Piero

Romina, soția lui Piero Ferrari, a fost invitată recent, în emisiunea „2 Matinali și Jumătate”, la Digi FM. Aceasta a vorbit despre căsnicia pe care o are cu unul dintre cei mai influenți și bogați oameni de afaceri din lume, dar și despre problemele actuale ale mașinilor Ferrari din Formula 1.

Romina (31 de ani) și-a deschis sufletul și a vorbit despre căsnicia pe care o are cu miliardarul Piero Ferrari (77 de ani), patronul prestigioasei companii cu același nume. Între cei doi există o diferență de vârstă de 46 de ani, iar de-a lungul timpului, românca a fost criticată pentru diferența care există între ea și partenerul ei. Invitată în emisiunea „2 Matinali și Jumătate”, de la Digi FM, aceasta a intrat în direct chiar din Monte Carlo, din biroul soțului său și a vorbit despre căsnicie, despre modul în care l-a cunoscut pe miliardar, dar și despre diferența de vârstă care există între ea și soțul ei.

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, și lucram la Bombardier (n.r. companie care vinde avioane private). Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii.

Și astfel am răspuns și întrebării: «de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?» Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am «decolat»”, a spus Romina, în cadrul emisiunii de pe DigiFM.

Romina, soția lui Piero Ferrari, declarații despre problemele curente ale mașinilor Ferrari din Formula 1: „Ferrari are mai mult impact față de alte companii”

În vârstă de 31 de ani, Romina este absolventă a „Colegiului Șincai din București” și a „Academiei Tehnice Militare”. Ea și Piero au participat recent, la Marele Premiu al Bahrainului, unde Romina și-a împărtășit părerea despre problemele curente ale mașinilor de curse Ferrari din Formula 1, care au afectat echipa în ultimul an. Ea a dezvăluit, de asemenea, că Piero a fost responsabil pentru dezvoltarea actualei mașini de curse a echipei.

„Noi am intrat un zâmbet, apoi la final Piero era un pic nervos. Am fi rămas să sărbătorim dacă piloții noștri câștigau cursa, dar el și-a dat seama pe la mijlocul cursei că nu o să se poată, atunci a zis să plecăm.

Ferrari are mai mult impact față de alte companii, nu este singura companie care are probleme. Sau mașina noastră este singura care are probleme. Nu, a tuturor are probleme pentru că de 2 ani de zile s-a schimbat aerodinamica, iar anul ăsta Ferrari a produs niște schimbări în aerodinamica mașinii și atunci primele curse sunt un pic de test. La Maranello inginerii deja lucrează.

Experiența lui în Formula 1 e de peste 50 de ani, de când a început să meargă alături de tatăl său. Eu observ presiunea și se simte, el nu o simte la fel ca mine. Dar el le vede destul de detașat, implicat efectiv în tot ce înseamnă inginerie. Mașina aceasta este dezvoltată de el, asta vă spun în exclusivitate. El este implicat în ultimii 3-4 ani pentru a dezvolta cât mai bine mașina de curse”, spune românca, pentru sursa citată.