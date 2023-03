Romina Gingașu, în vârstă, de 34 de ani, partenera de viață a lui Piero Ferrari, 77 de ani, a făcut dezvăluiri atât despre viața de familie, cât și despre fostul tenismen Ion Țiriac, în cadrul unui interviu. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cadrul unui interviu, Romina Gingașu, fostă angajată a companiei producătoare de avioane „Bombardier”, a făcut o dezvăluire despre Ion Țiriac, fostul tenismen în vârstă de 83 de ani. Având în vedere faptul că soția lui Piero Ferrari vindea aparate de zbor celor mai bogați oameni ai lumii, Romina Gingașu a mărturisit că Ion Țiriac este, de altfel, singurul român care deține un „Bombardier”.

„Singurul român care deține un Bombardier este domnul Țiriac. Și este singurul român care își permite. Restul, scuze… Din punct de vedere financiar, legal”, a spus Romina Gingașu.

Romina Gingașu și Piero Ferrari și-au construit o familie

Tot în cadrul aceluiași interviu, Romina Gingașu a vorbit și despre relația cu partenerul său de viață. Românca este căsătorită cu Piero Ferrari, patronul imensului concern italian. Cei doi și-au pus pirostriile în vara anului 2021, iar evenimentul a avut loc în Capri. La ceremonie și petrecere au luat parte prietenii comuni și familia.

Romina Gingașu a dezvăluit faptul că l-a cunoscut pe soțul ei în Monte Carlo, în perioada în care românca lucra la „Bombardier”. La momentul acela, avea 24 de ani.

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam aici, în Monte Carlo, și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă, să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării «de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?». Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am «decolat»”, a spus Romina Gingașu.

Soția lui Piero Ferrari: „Mi-a deschis o lume la care nici nu visam”

Despre soțul ei a dezvăluit faptul că este extrem de atent cu cheltuielile și, împreună, formează o familie normală. Deși începutul relației cu Piero Ferrari a fost ușor dificilă, românca s-a adaptat stilului de viață.

„E foarte atent cu cheltuielile. Noi suntem o familie cât se poate de normală. Am văzut că s-a comentat și despre rochia mea de la Bahrain. Era o rochie de la H&M. Deci noi suntem o familie foarte normală.

Ca femeie, este foarte important ce mesaj transmiți. Prin codul vestimentar, prin comportament și prin limbaj. Atunci, lucrurile astea se dezvoltă în ani și în timp. Evident, le aveam deja după o școală militară. Știam cum să interacționez. Am fost mereu o persoană sociabilă și asta m-a ajutat foarte mult în Bombardier. Mi-a fost greu la început lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă a durat cam 3-4 ani să mă acomodez.

La început nici nu aveam garderoba pentru ce întâlniri avea el. Eu eram mereu în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis o lume la care nici nu visam. Și îi mulțumesc pentru asta”, a spus Romina Gingașu la Digi FM.