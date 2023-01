Avea 17 ani, iar ”botezul” i-a fost făcut de Maurer! Ion Țiriac povestește în exclusivitate prima aventură la vânătoare

Ion Țiriac și-a deschis sufletul și a vorbit, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate lui Adrian Artene, directorul editorial al Grupului Gândul, printre altele, despre una dintre pasiunile cultivate încă din copilărie: vânătoarea. Cel care l-a introdus în această „lume” a fost Ion Gheorghe Maurer, fostul prim-ministru al României, la adresa căruia are numai cuvinte de laudă. CANCAN.RO vă prezintă declarațiile exclusive!

Ion Țiriac (83 de ani) este președintele onorific al Federației Române de Tenis, dar și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Germania, Spania și România. Fostul jucător profesionist a acceptat invitația jurnalistului Adrian Artene de vorbi, în cadrul unui interviu exclusiv, despre viața de dincolo de succes, dar și despre perioada de debut în lumea fascinantă a tenisului.

Cartea de vizită a lui Ion Țiriac cuprinde nenumărate momente și titluri de succes, devenind una dintre personalitățile importante ale României alături de alte nume grele din lumea sportului, dar și din scena politică.

De la debutul în tenis, considerat apoi „Maestru Emerit al Sportului”, până la implicarea în lumea afacerilor, Ion Țiriac a construit, fără doar și poate, un imperiu.

Fostul tenismen a făcut, în cadrul interviului exclusiv, o serie de confesiuni despre cele mai mari pasiuni ale sale, una dintre ele fiind vânătoarea.

„La 16-17 ani am devenit mare pasionat”

Pasiunea pentru vânătoare a venit dintr-o întâmplare. Cel care l-a „călăuzit” pe Ion Țiriac spre acest drum a fost Ion Gheorghe Maurer, fostul prim-ministrul al României.

„Da, domnul Maurer, pentru care am un respect și acum, Dumnezeu să-l ierte, de aici până la eternitate a fost unul dintre cei mai mari politicieni ai Europei. Eram tinerel, din întâmplare, Costică Năstase când nu s-a prezentat o dată să joace cu dumnealui, m-au luat pe mine, m-au sculat, eu eram la Steaua pe vremea aia, așa, și să joc cu dumnealui, mă ducea vineri seara la Brașov, că familia mea era la Brașov, și duminică, atunci când se întorcea, mă întorcea și pe mine cu mașina. Și pe urmă m-am dus la o vânătoare, două trei, pe urmă am luat și pușca în mână, la 16-17 ani, și am devenit mare pasionat. O am și acum. Africa pentru mine este un mit, e un drog Africa pentru mine. Cred că am peste 50 de safariuri în Africa. Acum locuiesc în Africa, în Namibia, am o proprietate extraordinar de mare și mă încântă foarte mult”, a declarat Ion Țiriac, în cadrul interviului.

„Intenționez să fac un muzeu de natură”

Ion Țiriac Collection, prima galerie auto de colecție din România deschisă publicului deținută de fostul tenismen, reunește exemplare auto și moto în spatele cărora se află istorii fascinante sau foști proprietari celebri.

Mai mult decât atât, Ion Țiriac vrea să facă un muzeu de natură, după cum îl intitulează fostul tenismen, în care să expună sute de animale vânate chiar de el.

„Trofee am acuma și intenționez să fac tot aici ceva, 20 de metri mai încolo (n.r. lângă Ion Țiriac Collection) un muzeu enorm de natură. Să nu-i spun vânătoare că nu le place la mulți, dar am de la elefanți întregi, la girafe întregi, la hipopotami întregi, la rinoceri. Am zeci sau poate sute dacă vreți, de animale naturalizate întregi, pe care merită copiii să le vadă”, a mai completat Ion Țiriac.

