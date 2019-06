Viorica Dăncilă, despre cazul Sorinei, fetița luată de mascați: “Am cerut corpurilor de control…”

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat sâmbătă că a aprobat trimiterea unui mesaj către Ambasada SUA, pentru a avea ”o strânsă colaborare” în cazul fetiţei din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA.



“Am aprobat astăzi trimiterea unui mesaj către Ambasada SUA, cu dorința de a avea o strânsă colaborare în ceea ce privește situația Sorinei. Împreună cu Marius Budăi, Ministrul Muncii, urmărim acomodarea fetiței la noul mediu și vrem să ne asigurăm că este în siguranță și că are parte de o bună îngrijire.

Am cerut corpurilor de control ale ANPDCA și ANPIS să fie luni dimineață la prima oră în Dolj și Mehedinți, pentru a întocmi un raport amănunțit al situației. În urma acestei analize, vom lua, ferm, toate măsurile care se impun”, a anunțat Viorica Dăncilă, pe Facebook.

Premierul Viorica Dăncilă a mai cerut sâmbătă efectuarea unei anchete în cazul fetiţei ridicată de acasă pentru a fi dată în adopţie unei familii din SUA, subliniind că persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancţionate.

Fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă a fost dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română. Ea locuia împreună cu asistenta maternală, care a avut grijă de fetiţă în ultimii şapte ani.

Primele declarații ale tatălui adoptiv al Sorinei, fetița luată cu mascații

Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei, fetiţa de opt ani care a fost luată cu forţa de mascaţi din familia la care stătea, a făcut primele declarații și a mărturisit că au urmat toţi paşii impuşi atât de legea americană, cât şi de cea românească. Când a auzit că Ramona este de etnie romă, s-a bucurat foarte tare, pentru că va locui la New York, acolo unde nu contează culoarea pielii.

Gabriel Săcărin, inginer din Craiova stabilt de ani buni la New York, a povestit că au început procedurile pentru a adopta un copil din România în urmă cu patru ani. „În urmă cu patru ani, am hotărât să adoptăm un copil din România. Am urmat toţi paşii impuşi de lege, ceruţi de autorităţile americane, dar şi de cele române. Statul american nu-ţi permite să înfiezi un copil până când nu eşti verificat la sânge. Când am văzut că Sorina este de etnie romă, am zis: «Doamne, ce noroc are acest copil pentru că va ajunge la New York, unde culoarea nu contează». Am venit în România, am mers la Baia de Aramă şi m-am întâlnit cu copilul de 16 ori, dar angajata statului român care ar fi trebuit să mă susţină a pus familiei mele piedici de fiecare dat”, a declarat, pentru adevarul.ro, Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei.