Viorica Dăncilă, una dintre cele mai elegante doamne din politică

Premierul Viorica Dăncilă a afișat, astăzi, un nou stil vestimentar în ședința de Guvern. Viorica Dăncilă este, fără doar și poate, una dintre cele mai elegante doamne din politică, iar surpriza vestimentară din această zi este încă o dovadă elocventă din acest punct de vedere.

De fiecare dată, premierul Viorica Dăncilă se îmbracă elegant, adoptând un stil rafinat, cu accent pus pe accesorii. Astăzi, Viorica Dăncilă i-a surprins, plăcut, pe toți cei prezenți la ședința de Guvern, adoptând o ținută all black, peste care a ales să poate un sacou alb, lung, cambrat.

Viorica Dăncilă a făcut, totodată, și o alegere neașteptată. Este una din puținele ocazii în care a decis să poate pantaloni, o piesă vestimentară specific masculină. Este, de altfel, o alegere care i se potrivește foarte bine primei femei prim-ministru al României.

O ținută care arată determinare și putere

Premierul Viorica Dăncilă a demonstrat, astăzi, eleganță și stil. Piesele vestimentare au fost corect alese și, împreună, au conturat o ținută care a arătat determinare și putere.

Viorica Dăncilă a surprins printr-o ținută cu pantalon și a demonstrat că poate purta – cu grația-i specifică – și o vestimentație mai degrabă masculină. Premierul a optat – în perspectiva ședinței de guvern de azi – pentru o ținută elegantă și aleasă corect, ținând cont chiar și de cele mai stricte cerințe ale designerilor. Un pantalon și un sacou cambrat nu sunt pentru oricine, s-ar putea spune, dar premierul Viorica Dăncilă a arătat că le poate purta cu succes.

Viorica Dăncilă: ”Pensiile speciale NU înseamnă privilegii speciale”

”Am convocat astăzi o ședință extraordinară de Guvern pentru o serie de măsuri esențiale și urgente. Am deblocat plata salariilor angajaților din Ministerele Mediului, Energiei și Relația cu Parlamentul, precum și din instituțiile subordonate, completând printr-o ordonanță de urgență Codul Administrativ. Astfel, secretarul general al ministerului va fi ordonator principal de credite în situația vacantării funcției de ministru sau în cazul în care ministrul se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor. În acest fel, vor putea fi plătite salariile angajaților din ministere și din instituțiile subordonate, vor fi achitate facturile și onorate obligațiile contractuale și de plată. Tot astăzi am adoptat măsuri pentru a asigura cetățenilor români din diaspora dreptul la vot și o mai bună organizare a alegerilor care vor avea loc în această toamnă. Concret, am extins cu 5 zile termenul limită pentru înregistrarea cetăţenilor români cu drept de vot din străinătate ca alegători prin corespondență, respectiv ca alegători la o secţie de votare organizată în străinătate. Salut totodată inițiativa colegului nostru Eugen Teodorovici, depusă în calitate de senator, prin care propune Parlamentului impozitarea suplimentară a pensiilor speciale. Este o măsură justă, de echitate socială, promovată deloc întâmplător în același timp cu majorarea drepturilor tuturor pensionarilor. Pensiile speciale reprezintă recunoașterea unor condiții de muncă sau unor restricții speciale, dar NU înseamnă privilegii speciale. Fac apel la toți membrii Parlamentului României să analizeze și să trateze cu maximă responsabilitate această inițiativă”, a scris Viorica Dăncilă pe pagina sa de socializare, înaintea ședinței de Guvern.