Viorica de la Clejani, distrusă de COVID. “Mi-au găsit ficatul vraiște!” + Mărturii teribile din spital

Viorica de la Clejani a câștigat lupta cu coronavirusul, însă boala i-a afectat mai multe organe, în special ficatul. Artista regretă, acum, că nu a crezut în COVID și că nu s-a vaccinat. În plus, imaginile pe care le-a văzut în spital continuă să o urmărească.

În primele două săptămâni, Viorica de la Clejani s-a tratat acasă, fără să aibă habar că e infectată cu coronavirus. Într-un final, a fost dusă de soțul ei, Ioniță Manole, la Institutul “Matei Balș”, unde a fost rapid internată, cu plămânii, ficatul și alte organe afectate de boală.

După mai multe zile de chin, Viorica de la Clejani a învins virusul, dar clipele pe care le-a trăit în spital o bântuie și în prezent.

“Am văzut o fată de 30 de ani care a decedat, din păcate. Că ce fac oamenii…se duc la spital și semnează pe propria răspundere că se tratează acasă. Și eu așa am crezut. Nu am bănuit nicio clipă că mă vor interna. Dacă mai ai o boală, este și mai greu. Și mie mi-au găsit ficatul vraiește. Am văzut cum puneau oamenii în saci, trăgeau fermoarul ăla și gata. Altul care abia mai respira, în timp ce altcineva țipa”, a declarat Viorica de la Clejani.

Viorica de la Clejani, după ce s-a vindecat de COVID: “Am fost o proastă!”

Pentru că nu a fost vaccinată anti-COVID, Viorica de la Clejani a contractat o formă severă a bolii. Regretă, acum, că nu a crezut în virus, mărturisind, totodată, că s-a temut pentru propria viață.

“În viața mea nu mă mai iau după lume. Când am văzut masca aia de oxigen pe față… aoleu, Ioniță, m-am dus dracu! Mă omoară aștia pe aici. Masca de oxigen nu te omoară, așa cum spun oamenii. Așa credeam. Salut toți medicii care au avut grijă de mine. Îmi cer scuze față de mine, că am fost o proastă, față de doctori, care au studii”, a mai spus artista.

