Viorica, femeia care îi gătea lui Gheorghe Dincă, mărturii șocante despre criminalul din Caracal: “Mi-a oferit bani ca să fac dragoste cu el”

Femeia a povestit că în momentul în care Dincă i-a propus să întreţină relaţii sexuale cu el în schimbul banilor a renunţat să mai munceasă pentru el şi că bărbatul nu i-a purtat pică pentru asta, ci, din contră, când se întâlneau pe stradă o saluta. „Nu am mai vrut să merg la el pentru că s-a făcut al dracului…. Mi-a oferit nişte bani în schimbul a altceva… propuneri indecente. Atunci am plecat. N-a fost nicio problemă să plec. A venit după o săptămână la mine acasă şi mi-a spus să mă întorc să gătesc, pentru că avea oameni la lucru. Când am fost eu la el, ridica gardul, făcea curăţenie, nu era mizeria care este acum“, mai spune femeia.

Criminalul și-a construit o cameră de tortură Între timp, au apărut noi informații șocante în cazul anchetei de la Caracal. În apropiere de locul în care era ținută Alexandra, una dintre victime, se afla, într-o noptieră, un buletin expirat al soției lui Gheorghe Dincă. Surse apropiate anchetei au spus că ucigașul a dat detalii și legat de arderea cadavrului. Potrivit unor surse judiciare, aproape de patul unde era legată Alexandra se afla o noptieră. Dacă fata ar fi ajuns la aceasta și ar fi deschis-o, în interior ar fi găsit un buletin expirat al soției criminalului. Actul ar fi putut constitui un indiciu prețios pentru localizarea ei. Alexandra a găsit însă o carte de vizită, care se pare că aparține unui bărbat ce se ocupă de cadastru. (NU RATA: BĂRBATUL CARE ÎL SUSŢINEA PE GHEORGHE DINCĂ PE YOUTUBE AR FI FOST GĂSIT DE POLIŢIŞTI! CE I-A FĂCUT MAMEI LUIZEI TÂNĂRUL DIN IMAGINI ÎNTRECE ORICE IMAGINAŢIE) Totodată, pe proprietatea criminalului se mai află o anexă de vară, cu stuf pe exterior, unde se pare că este un pat. Ceea ce este suspect este faptul că acest pat are doi stâlpi cimentați și o țeavă deasupra, semn că acolo putea fi ținut cineva legat. Se pare că Alexandra a fost ținută într-o altă încăpere, cu vedere spre sud. Potrivit unor surse apropiate anchetei, autorul a folosit benzină și în momentul în care a făcut focul a mai pus și cauciucuri.