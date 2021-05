Virgil Ianțu, despre viața de familie! Cum se înțelege cu fiica sa și de ce nu s-a căsătorit după 15 ani de relație. „Mi-a lăsat un gust amar”

Virgil Ianțu are o familie frumoasă. De 15 ani de zile are o relație cu Roxana Alexandru, iar împreună au fiică, Jasmina. Deși au o viață destul de zbuciumată și sunt mereu pe drumuri, cei trei găsesc timp pentru a petrece câteva momente împreună, de care se bucură la maximum.

Virgil Ianțu este un bărbat împlinit, iar cele două prezențe feminine din viața sa îl completează perfect. Într-un interviu recent, acesta a vorbit despre viața de familie și despre relația cu fiica sa. Deși este o persoană ocupată încearcă să fie alături de familie cât de mult poate și a reușit să găsească un echilibru. (CITEȘTE ȘI: VIRGIL IANȚU, DECLARAȚII DE PE PATUL DE TRANSFUZII: „CU O DONAȚIE DE PLASMĂ PUTEȚI SALVA TREI VIEȚI”)

„Ca în orice familie, suntem ocupați, alergăm și nu ne ajunge niciodată timpul, deși am realizat în ultima vreme că, paradoxal, cu cât mă grăbesc mai puțin, cu atât am mai mult timp. Ce încercăm noi, și reușim, este să petrecem timp împreună. Este extrem de valoros pentru dezvoltarea emoțională a Jasminei și pentru sănătatea întregii familii. Din fericire, am respectat aceste lucruri și mă bucur enorm când văd rezultatele.

„Cu toate toanele perioadei, cred că suntem niște părinți fericiți. A contat mult comunicarea cu ea de când era foarte mică și comunicarea între noi doi, ca părinți. Mulțumim lui Dumnezeu și, bineînțeles, Jasminei că nu avem probleme majore și asta mă face să spun că să fii tată de fată este cel mai frumos lucru din lume!”, a declarat Virgil Ianțu pentru Unica.

Motivul pentru care Virgil Ianțu nu s-a căsătorit

Virgil Ianțu și Roxana Alexandru sunt împreună de mai bine de 15 ani, însă până acum cei doi nu au făcut pasul cel mare. Omul de televiziune a explicat că pentru el și logodnica lui nu prezintă importanță acțiunea formală de semnare a unui act care să le ateste iubirea.

Deși nu au de gând să ajungă în fața ofițerului de stare civilă, cei doi au vrut totuși să facă o cununie religioasă, însă pentru că nu sunt căsătoriți legal nu s-a putut. (VEZI ȘI: CUM A RĂSPUNS VIRGIL IANȚU CÂND A FOST ÎNTREBAT CÂȚI BANI A PRIMIT PENTRU A SPUNE CĂ ESTE INFECTAT CU COVID-19)

„Ea știe, mama e cerută, cererea a fost acceptată, dar nu am apucat să ne căsătorim. E adevărat că au trecut 15 ani, dar… s-a întâmplat o treabă care mi-a lăsat un gust amar: am mers la un preot și l-am întrebat cum putem face ca în fața lui Dumnezeu să ne cununăm? El ne-a cerut certificatul de căsătorie. Noi am zis că așa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem să o facem pentru sufletul nostru și nu avem timp de acte. I-am zis atunci că mie mi se pare că între noi și Padre nu stau un funcționar public și o foaie din asta.

Așa e de când lumea, trebuia să fie o foaie acolo semnată de cineva cu ștampila și cu drapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat că nu pot să fac asta în fața lui Dumnezeu până ce un ales al poporului nu îmi dă o patalama. Preotul a zis că nu se poate altfel pentru că asta ar însemna să-l mințim pe Dumnezeu. Mi s-a părut total aiurea. Nu vreau să stau după acte”, a spus Virgil Ianțu, potrivit life.ro.

Sursa foto: Instagram