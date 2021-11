Viviana Sposub a dat cărţile pe faţă! Ce spune iubita lui George Burcea despre Andreea Bălan: „Am fost nedreptăţită, am fost judecată”

Viviana Sposub şi George Burcea sunt foarte fericiţi de când s-au cunoscut. În ciuda greutăţilor prin care au trecut, cei doi au demonstrat că dragostea lor este puternică şi nimic nu ar putea să îi despartă. Recent, bruneta şi-a deschis sufletul în faţa fanilor săi şi a făcut dezvăluiri despre viaţa sa din prezent, dar şi despre momentele dificile.

Viviana Sposub încearcă să fie mult mai activă pe reţelele de socializare şi totodată să lege o relaţie de prietenie cu cei care o urmăresc. Astfel, aceasta a organizat recent o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru ca internauţii să reuşească să o cunoască mult mai bine.

În acelaşi timp, iubita lui George Burcea a încercat să le explice acestora câteva lucruri neadevărate care s-au spus despre ea de-a lungul timpului.

Una dintre întrebările care i-au fost adresate a fost legată de relaţia pe care o are cu fostul soţ al Andreei Bălan. Fanii brunetei au dorit să ştie cum se înţeleg cei doi după tot ce s-a spus în spaţiul public.

„Am ales o întrebare mai sensibilă pentru că se tot perindă astfel de curiozităţi în această secţiune. E destul de dificil recunosc, nu o să mă mai ascund după deget. Nu voi intra în detalii deocamdată, dar tot ce pot să zic deocamdată este că relaţia dintre mine şi George este una foarte puternică, indestructibilă şi consider că merită orice sacrificiu. Nu ştiam că viaţa mea va fi aşa, dar acesta este farmecul. Te îndrăgosteşti când te aştepţi mai puţin şi de o persoană la care poate nu te-ai fi gândit, dar în final contează să fii fericit”, a dezvăluit iubita lui George Burcea.

„Ideea care este… mă confrunt cu mult hate în mediul online. poate de asta sunt şi mai retrasă şi nu mă expun foarte mult aici, dar ultimul an… a fost crunt. Pentru că am fost nedreptăţită, am fost judecată fără ca oamenii să cunoască toată povestea. De fapt, eu am intrat într-o poveste care era oarecum deja presărată cu foarte multe păreri negative pentru tabăra în care eu mă aflu şi mi-a fost greu, îmi este în continuare destul de greu, dar da, cred că găsesc puterea de a zâmbi de fiecare dată şi diplomaţia este o caracteristică pe care o deţin şi la care nu vreau să renunţ”, a completat bruneta.

Ce spune Viviana Sposub despre Andreea Bălan

Admiratorii Vivianei au fost curioşi de asemenea să afle ce relaţie are aceasta cu fetiţele lui George Burcea. Astfel, au aflat faptul că cele trei se înţeleg de minune, ba chiar se distrează de minune atunci când se întâlnesc.

„Pe Ella şi pe Clara le-am cunoscut acum jumătate de an faţă în faţă, dar obişnuiam să mai vorbesc cu ele pe video şi a fost o întâlnire foarte emoţionantă a decurs extraordinar. Ne înţelegem de minune şi în fiecare weekend în care fete sunt la noi, încercăm eu şi George pe cât posibil să profităm de fiecare secundă. Să ne jucăm, să dansăm, să ne distrăm, să facem băiţă, să facem tot felul de activităţi. Apropo, fetele îmi spun „Vavi” şi chiar e un sentiment extraordinar. Nu m-aş fi gândit aşa cum ziceam că voi avea o relaţie în care partenerul are copii, dar iată că s-a întâmplat. Este un lucru minunat în viaţa mea”, a mai spus Viviana Sposub

Întrebată cum se înţelege cu Andreea Bălan, iubita actorului a răspuns cu zâmbetul pe buze: „Un simplu search pe Google îţi poate răspunde la această întrebare”

Sursă foto: Instagram