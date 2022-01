Viviana Sposub, relaţie secretă cu o vedetă Pro TV! Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruţă, a recunoscut tot, abia acum: “Ne-am despărţit înainte să plece la Ferma”

Înainte de participarea la ”Ferma”, Viviana Sposub a avut o relație secretă cu Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruță. În cadrul unui podcast, bărbatul a făcut o serie de dezvăluiri legate de viața privată.

Viviana Sposub a fost una dintre vedetele de la Pro TV care au participat în emisiunea ”Ferma”. Însă, înainte ca asistenta de televiziune să ia parte la acest proiect, a avut o legătură amoroasă despre care puține persoane au știut. Viviana a avut o relație secretă cu Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruță. În cadrul unui podcast, bărbatul a făcut o serie de dezvăluiri legate de viața personală. El a mărturisit că a cunoscut dragostea adevărată, dar și că a simțit cum e să fii înșelat.

“Cred că am trăit-o la un moment dat. Nu s-a terminat prea plăcut pentru mine, dar am trăit-o (n.r. adevărata iubire). Am fost înșelat și am și aflat. Am crezut că pot trece peste, dar nu am reușit (n.r. o altă iubită, nu Viviana). Nu e despre acea persoană pe care… O știi și pe cealaltă. Ultima dată când am vorbit despre ea mi-a dat block pe Instagram. În continuare suntem blocați cred, așa că sunt ok cu asta. Are relație, e bine acum, acolo unde e, e mai bine așa.

Nu vorbim de Viviana cu înșelatul. Înainte, cu mult înainte ne-am despărțit, relația noastră era terminată cu câteva luni înainte să plece la Fermă. Nu ea m-a înșelat, sau nu cred. Cea care m-a înșelat, m-a înșelat cu fostul, pe care îl înșelase cu mine. La momentul ăla, am zis că trecem peste, dar nu am putut, mi-a rămas în cap, nu mai aveam încredere deloc”, a spus Radu Ciucă în cadrul podcastului.

Viviana Sposub a urmat o carieră în televiziune

Viviana Sposub este născută la Botoșani, acolo unde a absolvit Liceul de Artă “Ștefan Luchian”, urmând mai apoi cursurile Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Ulterior, tânăra s-a îndreptat către lumea televiziunii. A fost asistentă TV în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, iar apoi a participat la show-ul de la Pro TV, ”Ferma”, unde și-a cunoscut și marea dragoste.

Sursă foto: captură video Youtube