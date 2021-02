Vlad Gherman a ieșit de tot din viața Cristinei Ciobănașu! Și-a făcut bagajele și s-a mutat. „Mergi cu paşi mici, nu cu salturi mari

După nouă ani de relație, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au spus adio. Cei doi au anunțat că s-au despărțit și că o vor lua pe drumuri separate. Așa că, la scurt timp după anunț, Vlad Gherman și-a făcut bagajele și a plecat din casa în care locuia împreună cu fosta patenereă.

Vlad Gherman este de acum un bărbat singur, se pare că actorul a lăsat totul în urmă și vrea să o ia de la capăt. La câteva zile după ce a fost anunțată despărțire, Vlad Gherman și-a adunat toate lucrurile și a decis să se mute din casa în care locuia alături de Cristina Ciobănașu.

Artistul a postata pe rețelele de socializare, o fotografie în care apare un troler, în care se află câteva haine, prosoape şi o carte. Acesta a dat de înţeles că şi-a făcut bagajele şi se mută în altă parte, pregătindu-se pentru noi provocări.

„Mergi cu paşi mici, nu cu salturi mari”, a fost mesajul ce a însoți fotografia postată.

Despărțire după nouă ani de relație

Cristina Ciobănaşu şi Vlad Gherman au anunţat că se despart după nouă ani de relaţie. Cei doi au făcut un clip în care își anunță fanii despre eveniment și au explicat motivele care au dus la separare.

„Cris şi cu mine ne-am despărţit. Am decis împreună că este mai bine să o luăm pe drumuri separate, dar rămânem prieteni. O să ne avem spatele unul celuilalt. Este greu, de trei săptămâni plângem într-una, am perpelit decizia aceasta pe toate părţile şi am ajuns la concluzia că este cel mai corect lucru pe care îl putem face pentru noi ca indivizi.

Ce trebuie să înţelegeţi este că 2020 şi-a lăsat amprenta şi asupra relaţiei noastre. Am avut foarte mult timp la dispoziţie în care am stat împreună şi nu am mai lucrat foarte mult. Am avut timp să discutăm şi ne-am dat seama că suntem foarte diferiţi, că ne dorim lucruri diferite şi că ne aflăm în puncte diferite ale evoluţiei noastre. Ce-am arătat până acum, ce am lăsat să se vadă, ce am postat a fost 100% real şi sincer şi toate momentele pe care le-am trăit în cei nouă ani au fost extrem de frumoase.

Au fost nouă ani în care am trăit, probabil, cât alţii trăiesc într-o viaţă, doar că, aşa cum este în viaţă, am avut şi momente grele pe care am preferat să le ţinem pentru noi şi am lăsat să se vadă doar părţile fericite şi multă iubire.”, au declarat cei doi.