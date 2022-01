Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, s-a infectat cu varianta Omicron

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, este infectat cu noua variantă a coronavirusului, Anunțul a fost făcut chiar de edil pe contul său de Facebook.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis marţi, 4 ianuarie, că până la data de 2 ianuarie, au fost confirmate 92 de cazuri cu varianta Omicron în România. Primarul staţiunii Sinaia este pentru a doua oară infectat cu COVID-19. În octombrie 2020, EDILUL a fost internat pentru câteva zile în spital, unde a primit tratament de specialitate.

”Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleșeală și am decis să fac un test preventiv. Tocmai am primit rezultatul pozitiv infectat cu ultima formă Omicron. Continui munca de la distanță alături de echipa de la Primărie. Vă rog să fiți precauți și să respectați regulile de protecție. Împreună trecem peste toate!”, a transmis Vlad Oprea pe Facebook.

Omicron, simptome ușoare

Simptomele noii variante au fost descrise ca fiind ”extrem de ușoare” de către medicii din Africa de Sud, care au depistat pentru prima oară Omicron. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Însă… persoanele vârstnice pot avea simptome mult mai severe. (CITEȘTE ȘI: CE SPUNE VALERIU GHEORGHIȚĂ DESPRE VARIANTA OMICRON A CORONAVIRUSULUI: ”SUNT INDICII CĂ ESTE O VARIANTĂ DE SCĂPARE DE PROTECȚIA ANTICORPILOR”)

Oboseala și epuizarea sunt doar câteva dintre simptomele specifice noii variante a coronavirusului. Însă simptomul comun pe care îl au persoanele infectate cu Omicron este durerea în gât, urmat de congestie nazală, tuse uscată şi mialgie care se manifestă prin dureri lombare.

”Sunt din ce în ce mai multe studii care arată că Omicron infectează partea superioară a corpului, spre deosebire de alte variante care ar putea provoca pneumonie severă”, a declarat managerul pentru monitorizarea COVID-19 din cadrul OMS, Abdi Mahamud, în cadrul unei conferinţe de presă la Geneva.