Vladimir Putin avertizează România! Liderul de la Kremlin vrea să stăm departe de Uniunea Europeană

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a dezvăluit care este decizia ce l-a nemulțumit pe Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin i s-a destăinuit în cadrul unei discuții și i-a spus ce va transforma țara într-o colonie economică.

Mircea Geoană a fost invitat recent în cadrul unui podcast în care a vorbit despre întâlnirea sa cu Vladimir Putin în persoană. În cadrul discuției, președintele Rusiei i-a spus secretarului general adjunct NATO că nu este de acord cu aderarea României la Uniunea Europeană. Motivul invocat de Liderul de la Kremlin ar fi că uniunea ar dori transformarea țării într-o „colonie economică”.

„Da. L-am întâlnit pe Vladimir Putin. Şi mi-a spus: «Mă, suntem foarte nemulţumiţi că aţi intrat în NATO, dar cu americanii mai ştim să lucrăm, dar atenţie cu UE, că vă transformă în colonie economică!», a spus Mircea Geoană. (CITEȘTE ȘI: Ucraina, la un pas de a câştiga războiul împotriva Rusiei? Mircea Geoană: „E o diferenţă tot mai importantă”)

Mircea Geoană: „Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?!”

Mircea Geoană a precizat că cea mai mare frică a Liderului de la Kremlin nu era ca România să adere la Alianță, ci să intre în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, a adus în discuție faptul că facă țara nu ar fi fost în NATO, nu se știe dacă războiul ar fi putut ajunge și după granițele noastre.

„Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO ar fi marea lui temere. Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcţie! Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?!

Unde s-ar fi oprit ruşii? În ce situaţie am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?”, a adăugat Mircea Geoană. (CITEȘTE ȘI: VIDEO Mircea Geoană l-a comparat pe Putin cu Ceaușescu: „Când stai prea mult la putere…”)