Vlăduța Lupău rupe tăcerea după ce a fost acuzată că a ajuns pe mâna medicului estetician: ”Nu mai bag în seamă”

Vlăduța Lupău se poate declara una dintre cele mai fericite femei. Artista are tot ce-și poate dori cineva de la viață: o familie minunată și o carieră de succes. În urmă cu doar câteva luni, cântăreața a adus pe lume primul ei copil, un băiețel pe nume Iair. Totuși, ea a reușit să dea jos cu ușurință cele 12 kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, Vlăduța Lupău a vorbit despre kilogramele acumulate în timpul sarcinii. De asemenea, ea a dat dovadă de un moment de sinceritate atunci când a venit vorba de operațiile estetice. Iată ce a declarat cântăreața.

Câte kilograme a acumulat Vlăduța Lupău în timpul sarcinii

În cele 9 luni de sarcină, Vlăduța Lupău s-a îngrășat 12 kilograme, pe care le-a dat jos la scurt timp după naștere.

,,Într-adevăr, mă mândresc cu faptul că nu am rămas cu multe kilograme în plus, dar pot să spun că am și avut noroc, cred, cu genetica. Am pus 12 kilograme în sarcină, iar primele 8 le-am dat jos în primele zile, până am ajuns acasă.”, a spus cântăreața, potrivit viva.ro.

Cât despre un posibil regim, nici vorbă de așa ceva. Având un program încărcat, Vlăduța Lupău mănâncă de aproximativ două ori pe zi.

,,Nu sunt nevoită, și n-am fost niciodată, să țin dietă și regim, pentru că mereu am fost slabă și nici nu exagerez cu mâncarea. Adică cred că apuc să mănânc de două ori pe zi, iar în zilele în care cânt depun mult efort și organismul îmi cere doar apă. Deci asta e dieta… Cânt!”, a mai spus ea, pentru sursa de mai sus.

Vlăduța Lupău, adevărul despre operațiile estetice

În mediul online au existat câteva speculații potrivit cărora frumusețea Vlăduței Lupău s-ar baza pe operațiile estetice. Sătulă de toate aceste răutăți, cântăreața a elucidat misterul și a spus adevărul.



,,Da, văd și eu mereu ce se scrie despre mine și ce se comentează. Încă învăț să lucrez cu mine și să nu mai bag în seamă! Nu am nicio operație estetică la față, că despre asta s-a scris. Am purtat aparat dentar și mi-am aranjat dinții… Încă nu sunt perfecți, iar cine ar fi mai atent ar putea observa faptul că am arcada cumva strâmbă și am lipsă un canin, așa, ca să știe toți care mă cred așa operată și perfectă.

Iar faptul că, atunci când s-au scris aceste lucruri, s-a postat o poză de când aveam 14 ani, e firesc că un copil la 14 ani nu arată ca la 31. Și nu e corect ca jurnalist să pui o poză cu mine de la 14 ani și una de la 31 în care eram super machiată. Tot ceea ce fac, odată la câtva timp, este să îmi corectez buza superioară! Ceea ce nu se numește operație estetică!”, a mai spus ea, în cadrul aceluiași interviu.