Voiau să aibă cele mai frumoase amintiri de la nuntă, dar un fotograf le-a spulberat visul. Ce au pățit doi tineri căsătoriți din Constanța

Voiau să aibă cele mai frumoase amintiri de la nuntă, dar un fotograf le-a spulberat visul. Un cuplu din Constanța aduce acuzații grave, după ce s-au confruntat cu o situație neplăcută după cea mai importantă zi din viața lor.

Nunta visurilor lor le-a fost distrusă chiar de fotograf. În urmă cu doi ani, un cuplu din Constanța spunea cel mai important ”Da”. Voiau ca totul să iasă perfect, așa că tinerii au decis să angajeze un fotograf pe care i l-au recomandat o fostă colegă de la muncă.

Suma pe care o cerea era destul de rezonabilă, așa că vitorii miri n-au stat pe gânduri și l-au angajat. Doar că au avut parte de o surpriză neplăcută. La o săptămână de la eveniment, fotograful le-ar fi promis mirilor că le va trimite pozele și filmările de la nuntă. Au trecut, însă, doi ani de atunci. Abia, recent, bărbatul și-ar fi ținut promisiunea. Astfel… tinerii din Constanța vor să tragă un semnal de alarmă pentru viitorii însurăței. Să nu cadă în aceeași capcană.

”În anul 2018, am început să căutăm un fotograf pentru nuntă. O fostă colegă a făcut nunta și i-am cerut detalii despre fotograf. Am văzut că nu face fotografiile nici slabe, dar nici foarte profi, iar suma pe care o cere este rezonabilă. Am discutat cu el, mi-a promis că într-o săptămână îmi va trimite fotografiile și filmările. Am avut încredere și i-am oferit toți banii înainte.

Doar că, după eveniment, abia am reușit să mai dau de el, iar atunci când vorbeam cu el mă lua efectiv în râs. Este vorba despre Florin Daniel Production. Abia după 2 ani de la nuntă mi-a oferit fotografiile, neprelucrate și vai de ele. Vreau să trag un semnal de alarmă pentru viitoarele mirese, este cumplit ca pe banii tăi să fii batjocorit de un astfel de bărbat”, a declarat, pentru Replica de Constanța, cuplul păgubit.