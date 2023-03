Vrând să afle motivul pentru care copiii ei scot sunete ciudate, o femeie a montat o cameră de supraveghere în camera lor. Ireal ce a văzut că s-a întâmplat la ora 20:22

Ajunsă la capătul răbdării, o tânără mamă s-a decis să monteze o cameră de supraveghere în camera copiilor ei. Femeia a avut un șoc atunci când a descoperit ceea ce se întâmpla. Ireal ce imagini au fost surprinse la ora 20:22.

Imaginile din camera micuților au devenit virale, mai ales din cauza inexplicabilului mod în care s-au petrecut lucrurile. Keira Henricksen, mama copiilor, a publicat filmulețul din timpul nopții, din camera copiilor ei. Femeia auzea zgomote ciudate, însă credea că cei mici sunt de vină.

După ce a găsit bucăți de Lego împrăștiate pe podea, mama, în vârstă de 18 ani, a crezut că cei mici se jucau. Dar, după ce s-a uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere, a fost uimită să realizeze că cei trei copii, John (7 ani), Paul (5 ani) și David (7 ani), nu erau de vină.

„Cred în îngeri, dar nu cred că ei sunt pe acest pământ. Cred că există o altă explicație pentru căderea lego-urilor, sau a fost împins. De ce, sau ce l-a împins nu am nicio idee” a spus Keira.

Imaginile terifiante au fost surprinse de camera de supraveghere la ora 20:22, chiar când cei trei copiii tocmai adormiseră. Keira a auzit un zgomot puternic și a crezut că cei mici se joacă. Atunci când s-a uitat pe camerele de supraveghere a avut un șoc.

Era în jur de ora 20:00, copiii tocmai se culcaseră și tocmai adormiseră. Eram în camera mea și am auzit un zgomot extrem de puternic, așa că am intrat înăuntru, iar lego era peste tot. Am crezut că l-au răsturnat copiii. Am crezut că au încercat să se joace. M-am cam supărat pe David și l-am întrebat ce face, pentru că era ora de culcare. El spunea că nu a făcut nimic. Mi-a spus ‘Nu am atins-o, promit’.

În mintea mea am crezut că au fost 100% ei, dar mi-am dat seama că nu a fost așa. L-a speriat pe David. A sărit în sus, s-a speriat. M-am speriat imediat, nu știam ce se întâmplă. Mie mi s-a părut că a fost împins. Felul în care a căzut a fost atât de brusc, încât a trebuit să pui presiune pe ea”, a mai spus mama celor mici.

Sursă foto: Captură YouTube