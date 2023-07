Vrei să stai în public la Vocea României? Cât oferă PRO TV pentru un singur participant ca spectator

În cea de-a doua jumătate a lunii iulie 2023, vor avea loc filmările pentru Vocea României. Cei care doresc să fie parte din public sunt plătiți pentru timpul lor. Mai mult de atât, pot avea și alte beneficii. Posturi de spectatori sunt disponibile și la Antena 1 și Kanal D, nu doar la PRO TV.

Potrivit unui anunț postat pe rețelele de socializare de către agenția de casting care se ocupă de public, pe data de 19, 20, 24, 25 și 31 iulie, au loc filmările pentru sezonul 11 de la Vocea României. Pentru fiecare zi de filmare, cei care sunt dispuși să facă parte din public primesc aproape 80 de lei pentru 9 sau 10 ore pe platourile de la PRO TV. Așadar, o oră de filmare este remunerată cu sume cuprinse între 7 și 8 lei.

Pentru a putea face parte din publicul de la Vocea României, trebuie să ai între 16 și 60 de ani. Pe lângă onorariu, agenția de casting contractată de către PRO TV pune la dispoziție și catering, respectiv mâncare gratuită. În cazuri excepționale, în care ziua de filmare se termină după ora 00:00, firma asigură și bani de taxi pentru spectatori.

Cât câștigă un spectator la Te cunosc de undeva. PRO TV plătește mai bine decât Antena 1

Nu doar PRO TV are nevoie de telespectatori pentru emisiunile sale, ci și Antena 1. În urmă cu câteva luni, agenția de casting care le furnizează public a transmis faptul că are nevoie de spectatori. O zi de filmare pentru Te cunosc de undeva are între 10 și 12 ore și se pare că este remunerată cu 80 de lei. Așadar, pentru o oră de filmare, un participant nu primește nici măcar 10 lei, ci sume cuprinse între 6 și 8 lei.

În privința vârstei, cei de la Antena 1 au alte pretenții. Cei din public trebuie să aibă între 17 și 40 de ani dacă vor să aplaude vedetele de la show-ul transformărilor.

(CITEȘTE ȘI: Ce salariu avea Gina Pistol la Antena 1. Incredibil câți bani încasa pentru un singur sezon Chefi la cuțite)

Onorariu pentru un spectator la emisiunea Prețul cel bun de la Antena 1

Pentru producția Prețul cel bun, se pare că producătorii sunt dispuși să ofere mai mult decât pentru Te cunosc de undeva. Conform unui anunț postat la finalul lunii mai, pentru o zi de filmări la Romexpo, un spectator câștigă nu mai puțin de 100 de lei. În medie, ziua de filmare are o durată cuprinsă între 9 și 10 ore.

Cât primește un spectator la Roata norocului. Cât oferă cei de la Kanal D

Potrivit unui anunț postat în luna martie pe un grup pentru casting, cei care vor să facă parte din public la emisiunea Roata Norocului de la Kanal D primesc 70 de lei pentru o zi de filmare. Durata medie petrecută pe platou este de 9 ore. Pentru a putea participa, trebuie să ai între 18 și 35 de ani. Cei care se ocupă de publicul pentru postul turcesc nu oferă doar 70 de lei, ci și catering rece, apă plată și surprize.

(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO a aflat cum l-au convins turcii de la Kanal D pe ”Regele audiențelor” să semneze cu ei! Ce salariu are Dan Negru la noua televiziune și ce bonusuri a primit)