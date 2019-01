Vremea 22 ianuarie 2019 in Romania! Meteorologii ANM anunta ninsori! Zonele afectate

Marti 22 ianuarie 2019, vremea se va menține predominant închisă și temporar se vor semnala precipitații în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile centrale, unde cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile pe arii mai restrânse.

Îndeosebi în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice din sud, cantitățile de apă vor fi însemnate. La munte și în Moldova vor predomina ninsorile, în Dobrogea, sudul Munteniei și al Olteniei va ploua, iar în rest vor cădea precipitații mixte. Pe arii restrânse vor fi depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sudul și sud-estul țării, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 grade în nordul Moldovei și 11 în sudul Dobrogei, iar cele minime se vor situa, în general, între -6 și 4 grade. Izolat se va semnala ceață.

In Bucuresti, vremea se va menține în general închisă. Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie mai ales la începutul zilei și din nou noaptea. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre sfârșitul intervalului. Temperatura maximă va fi in jur de 4 grade, iar minimă va fi de 0…1 grad.