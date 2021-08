Vulpița de la Acces Direct, ipostaze nemaivăzute! Cum arată tânăra în costum de baie

Vulpița de la Acces Direct a împărtăşit cu fanii săi, noi imagini din viaţa sa. Pentru că nu a mai luat legătura cu prietenii virtuali de ceva timp, Veronica a decis că este momentul să le arate acestora cu ce îşi mai ocupă timpul.

Vulpiţa a avut parte de multe experienţe frumoase anul trecut, atunci când a făcut parte din emisiunea Acces Direct. Unul dintre momentele de care tânăra s-a bucurat enorm a fost prima excursie la mare. Şatena nu ajunsese niciodată pe litoral, dar a fost entuziasmată de tot ce a descoperit acolo.

În urmă cu puţin timp, Veronica Stegaru a împărtășit cu fanii o imagine nouă de la malul mării. Soţia lui Viorel s-a fotografiat în costum de baie, alături de un colac. În imagini, şatena are un zâmbet imens pe chip, semn că prima sa vacanţă a făcut-o foarte fericită.

În prezent, tânăra îşi continuă viaţa la Blăgeşti, alături de soţul său, cei doi copii, dar şi de socrii.

Veronica Stegaru nu mai are acces la telefon

Vulpiţa ar fi publicat în ultima vreme mai multe amintiri de la Acces Direct, iar din acest motiv în familia ei ar fi izbucnit un scandal de proporţii. Se pare că, tânăra nu duce o viaţă bună alături de socrii, care sunt atenţi la fiecare pas pe care aceasta îl face.

”Tare mincinosi mai sunteți! Vă folosiți de bieții oameni, chiar si când ei nu mai sunt la televizor, ca să râdă lumea de ei. De ce mintiți ca a scris Veronica, dacă ea, săraca, nu mai are telefon, de când a pus piciorul în casa socrilor. A fost o condiție, ca ea să nu mai aibă telefon, ca să greșească cu bărbații sau să sune pe Acces Direct și să se smintească iar. Viorel are telefon, dar nu știe prea mult să umble pe el, că, oricum, e mai îngrămădit la minte, cum îl știm.

De ce ați scris că Vulpița a postat pe Instagram? Îi faceti rău în casă. Vecinii au citit ceea ce ați spus voi, iar lumea iar i-a spus Ilincăi că Veronica s-a apucat din nou de postări. De ce îi faceți scandal în casă, că iar o iau socrii la ceartă. Să vă fie rusine. Oamenii să nu mai creadă, că Veronica nu are acces la telefon.

Are grijă de doi copii, iar soacra Ilinca e cu ochii pe ea, ca un spion. Veronica merge cu capul în pământ, ca să nu își supere socrii. Am strigat-o, dar s-a întors cu spatele. Nu o lasă să vorbească. Are dreptate și tanti Ilinca, pentru că la câte a făcut din cauza telefonului, Veronica ar trebui să fugă de internet și telefon. Dar voi lăsați oamenii în pace, intriganților”, le-a scris Cristina, din Blăgești.

