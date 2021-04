Vulpița, luată cu ambulanța și dusă de urgență la spital. Vedeta ar avea probleme serioase cu sarcina

Vulpița a lipsit o perioadă destul de lungă de pe rețelele de socializare, iar motivul ar fi problemele de sănătate care îi dau bătăi de cap. Vedeta, însărcinată în 35 de săptămâni, a fost transportată de urgență cu o ambulanță. la Spitalul din Huși.

După ce i s-au făcut mai multe investigații, medicul a informat-o pe Veronica Stegaru că există șanse să nască prematur și a luat toate măsurile necesare pentru ca sarcina Vulpiței să nu aibă de suferit.

Citește și: Ce face Vulpița cu puțin timp înainte de a naște! Fanii ei au aplaudat-o

Mai mult decât atât, pentru a evita orice pericol, Vulpița a rămas internată în spital și ar putea aduce pe lume primui ei băiețel chiar în Săptămâna Mare. Viorel și Veronica mai au împreună un copil, o fetiță și sunt nerebdători să îl primească în viața lor pe noul membru, scrie Spynews.

Cei doi soți lucrează în regim de colaborare cu o firmă de curățenie, așa că atunci când este nevoie merg să facă curat în casele oamenilor. Vulpița și Viorel au uitat de celebritate și au trecut la munca de jos.

Sunt determinați să își facă o viață bună la oraș, așa că trag din greu mai ales că familia lor se va mări în curând. ”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie.

Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a spus Viorel.