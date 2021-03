„Vulturii” aduși cu picioarele pe pământ de campioană în Gruia!

CFR Cluj a spulberat FC Argeş cu scorul de 5-0 (2-0) pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 25-a a Ligii 1.

Victoria campioanei a fost facilitată de prestația dezastruoasă a fundaşului croat Luka Maric care a provocat două penalty-uri transformate de Ciprian Deac (min. 35, 38), după care a marcat și un autogol (min. 49) la centrarea lui Alexandru Chipciu. Pentru ardeleni au mai marcat Valentin Costache (min. 69) şi Mario Rondon (min. 77).

„După sincopa de la Botoșani, unde consider că nu meritam să pierdem, a fost un moment dureros, am reconstruit un moment foarte bun. Sunt trei jocuri fără gol primit. Sunt mândru de băieți, am produs foarte multe momente bune. Felicit echipa și mă bucură momentul. Aveam nevoie de o reconfirmare a jocului bun de la Mediaș. Am fost mai inspirați în fața porții, aducem mulți jucători la finalizare. Echipa are capacitatea să joace un fotbal cu calitate. Nu e nicio aluzie la ceea ce a fost în trecut. Echipa a făcut performanță, nu contează mijloacele. Acum încercăm altceva. Încercăm să lucrăm foarte mult la un joc ofensiv, pozițional. Îmi doresc să înmulțim momentele bune. Ne așteaptă o deplasare foarte grea la UTA. Trebuie să aducem trei puncte și de acolo”, a spus Edi Iordănescu, la flash-interviurile de după meci.

În urma acestui succes, CFR Cluj a acumulat 54 de puncte, la fel ca și FCSB, însă se află pe locul 2 datorită golaveerajului inferior.

Pentru FC Argeş a aceasta a fost prima înfrângere după o serie de 11 meciuri consecutive fără înfrângere, 5 victorii şi 6 egaluri. Cu 30 de puncte, FC Argeș a rămas pe locul 9 în Liga 1.

Rezultate etapa 25 Liga 1

Dinamo Bucureşti – Viitorul Constanța 0-5

Gaz Metan Mediaş – UTA 1-2

Academica Clinceni – Astra Giurgiu 1-1

Chindia Târgovişte – Universitatea Craiova 1-0

FC Hermannstadt – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-2

FC Botoşani – FCSB 0-2

Politehnica Iași – FC Voluntari 0-2

CFR Cluj – FC Argeș 5-0