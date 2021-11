What’s Up a dat-o uitării pe Alice Badea! Artistul și-a refăcut viața sentimentală alături de o altă domnișoară

După despărțirea de Alice Badea, se pare că What’s Up a reușit să își refacă viața sentimentală. Artistul are o nouă iubită și pare că lucrurile merg foarte bine între cei doi.

What’s Up și Alice Badea au avut o relație intensă, presărată cu de toate. S-au căsătorit în secret și au crezut că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneți, însă se pare că nu a fost chiar așa. În urmă cu doar câteva luni, What’s Up și Alice Badea au anunțat despărțirea definitivă, iar acum artistul și-a deschis din nou inima.

Se pare că în viața lui What’s Up a apărut o altă femeie. Acesta a fost surprins alături de o brunetă misterioasă, iar gesturile tandre dintre cei doi nu au lipsit, potrivit spynews.ro. Cântărețul și-a deschis, din nou inima, iar relația actuală pare să meargă foarte bine. Actuala poveste de iubire nu a fost, încă, oficial confirmată de către artist, însă anunțul va veni curând, cel mai probabil.

What’s Up și Alice Badea și-au spus adio

În urmă cu doar câteva luni, după o relație tumultoasă, What’s Up și Alice Badea au decis să o ia pe drumuri diferite. Alice Badea declara la vremea respectivă că între ei nu s-a întâmplat nimic grav, însă existau diverse certuri mici și neînțelegeri. Așa că, aceste contradicții dese i-au făcut să își dea seama că nu sunt potriviți unul pentru altul și că este mai bine să se despartă în termeni amiabili.

„Am decis că ar fi mai bine să ne facem curat în viață fiecare și să ne vedem de drum. Nicio dramă, nicio problemă, totul ok, așa am decis noi. Nu o să-mi spăl rufele în public, nu am nimic de reproșat. Cred că așa este cel mai bine… asta s-a întâmplat”, a declarat Alice Badea.

