Xonia, despre ce s-a întâmplat între ea și TJ Miles la Survivor România: ”El a fost accidentat și i-am făcut un masaj erotic”

Cântăreața Xonia a spus adevărul despre ce relație a avut cu Faimosul TJ Miles pe perioada în care amândoi se aflau în Republica Dominicană. Ce replică i-a dat Andreei Tonciu?

În cadrul unei emisiuni TV, Andreea Tonciu a sugerat că de când au plecat spre jungla de la Survivor România, între Xonia și TJ Miles s-ar fi înfiripat o poveste de dragoste. Cântăreața i-a răspuns Andreei Tonciu și a lămurit toată situația.

”Vi se pare normal că Xonia să se urce pe Tj Miles să îi faca masaj în fiecare seara? În avion el ținea mana peste ea”, a spus Andreea Tonciu în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

Ce spune Xonia despre ”masajul erotic” pe care i l-ar fi făcut lui TJ Miles la Survivor

Imediat după apariția Andreei Tonciu la TV, Xonia i-a dat azi replica, tot în emisiunea de pe Pro TV prezentată de Măruță. Vedeta a dezvăluit astfel care este povestea din spatele unei fotografii făcute în avion, care a stârnit controverse și în urma căreia s-a vorbit despre o potențială relație între ea și TJ Miles. Artista a vorbit și despre masajul făcut acestuia în junglă.

”M-a amuzat mult ce a spus Andreea, eu sunt o femeie singură și asumată. Nu am de ce să dau cuiva explicații, nu am de ce să mint. Nu e nimic între mine și TJ Miles.

Dacă era, aș fi zis. Ceea ce nu s-a arătat și vreau să discut e că mâinile lui TJ ar fi fost între picioarele mele. Nu au picat mâinile, sunt la vedere. Eram în drum spre Survivor și dormea, e greu să dormi în avion. Este o mare exagerare (n.r. că a stat călare pe TJ Miles în Dominicană). Mi s-a părut funny.

El a fost accidentat și i-am făcut un masaj, erotic, cum spune Andreea. Și-a dorit și ea apoi și i-am făcut și ei. I-a plăcut mult. În plus, a vrut și Roxana Ciuhulescu, dar nu am apucat să îi fac și ei. Fotografia a fost făcută de Andreea, cel mai probabil, i s-a părut că dormim drăguț.

Suntem doi colegi, nu s-a întâmplat nimic între noi. Dacă o poză înseamnă că e mai mult între doi oameni… Ce înseamnă când Otilia doarme în brațele lui TJ Miles, în junglă? Ea este și logodită…

Cine va fi cu mine va avea parte de masaj. Doar iubitul meu va primi unul gratuit. Momentan nu sunt într-o relație, am luat o pauză. S-a bucurat că am participat la Survivor, mi-ar fi plăcut să am un mesaj din partea lui. Ne-am despărțit înainte de emisiune, suntem foarte buni prieteni.

Nu-l cunosc foarte bine pe TJ Miles, dar consider că e deosebit. Am avut multe lucruri în comun, avem anumite principii sau valori în viață”, a declarat Xonia, în ediția de azi a emisiunii La Măruță.

