Xonia, noi dezvăluiri despre experienţa de la Survivor România: „E totul așa cum se vede la televizor, dar…”

Xonia a făcut parte din echipa Faimoșilor în emisiunea ”Survivor România”, însă după doar o săptămână cântăreaţa a părăsit competiţia. De când a ajuns în ţară, artista a fost prezentă în câteva emisiuni TV, acolo unde a făcut dezvăluiri despre experienţa pe care a trăit-o în Republica Dominicană. Recent, aceasta a surprins cu detalii din culisele celebrului show.

Xonia a intrat în competiţia Survivor pregătită să lupte pentru marele premiu. Din nefericire, parcursul său s-a terminat mult prea devreme, însă zilele pe care le-a petrecut alături de colegii săi au fost destul de dure, după cum a declarat chiar ea.

În cadrul unui interviu pentru click.ro, vedeta a mărturisit că atât ea, cât şi ceilalţi Faimoşi au trăit în condiţii extrem de grele.

”Cel mai greu, sincer, a fost că nu am putut să îmi iau „La revedere” cum trebuie de la echipa mea atunci când am aflat că am fost eliminată. Mi-ar fi plăcut să pot să am mai mult timp în acel moment. Totul la Survivor este greu, nu vă dați seama că este mai greu decât ce vedem la televizor. Nu aveam căldură noaptea, iar seara se face foarte frig. Da… e totul așa cum se vede la televizor, dar de 10 ori mai rău. Să nu mai spun că nu avem mâncare, decât dacă suntem norocoși, o lingură de orez pe zi, asta în cel mai fericit caz”, a declarat cântăreața.

În ceea ce le priveşte pe Războinice, Xonia a mărturisit că nu s-a temut de niciuna dintre ele: ”Nu mi-a fost frică de nimeni. Puteam să mă lupt cu oricare fată din echipă. Însă, era foarte important să analizăm fiecare adversar, să vedem care erau punctele lor slabe și să vedem cine din echipa noastră se potrivește cel mai bine ca să putem câștiga puncte. Echipa Războinicilor a avut un avantaj, pentru că ei au stat să ne analizeze și să ne studieze înainte de a ajunge pe insulă, pentru că noi am fost anunțați înaintea lor și ne puteau urmări pe conturile de socializare să vadă cum se pregătește fiecare”.

Andreea Tonciu și Roxana Ciuhulescu, dezvăluiri despre relaţia dintre Xonia şi Tj Miles

Atât Andreea Tonciu, cât și Roxana Ciuhulescu au dezvăluit în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță că TJ Miles și Xonia erau foarte apropiați și chiar au fost fotografiați în ipostaze destul de intime.

”Ți se pare normală poza asta? Xonia și TJ Miles erau îmbrățișați. Vreau să punctez altceva. Mi s-a părut foarte funny și am făcut poze. Și băiatul a ținut mâna pe piciorul ei. Nu sunt nebună, Cătălin!”, i-a spus Andreea Tonciu lui Cătălin Măruță.

Roxana Ciuhulescu a intervenit și ea și a confirmat cele spuse de colega ei, dar a precizat și că TJ Miles ar fi atras de Laura Giurcanu, cea cu care a petrecut destul de mult timp în ultima perioadă.

”Are dreptate Andreea cu multe ce spune. (…) Chiar Radu a filmat o scenă ceva mai grăitoare decât fotografia Andreei. Cumva, TJ Miles era cu mâna între picioarele Xoniei, că na… în somn știi cum e îți mai alunecă mâinile. Pot sa confirm tot ceea ce a zis Andreea, era o apropiere evidentă între Xonia și TJ Miles, să mai spun și că era cu mâinile pe ea?

Dacă ar fi continuat împreună în emisiune, probabil ar fi ieșit o relație frumoasă între ei. Când a plecat Xonia, a apărut Laura, cred că o plăcea TJ pe Laura (n.r. Giurcanu), că e și o femeie foarte frumoasă”, a spus Roxana Ciuhulescu, în cadrul emisiunii de pe Pro TV.

Sursă foto: Arhivă Cancan