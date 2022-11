Zanni are ghinion în dragoste? Cum a decurs întâlnirea cu o puștoaică de 21 de ani: ”Toate sunt fandosite”

Astrele nu se aliniază în favoare lui Zanni (24 de ani), cel puțin nu pe plan sentimental. Câștigătorul ”Survivor România 2021” a avut parte de o întâlnire amoroasă care a dat greș.

Zanni speră să-și găsească sufletul pereche, iar pentru asta, viitoarea iubită trebuie să treacă ”testul”, test pe care o domnișoară de 21 de ani nu a reușit să-l treacă. Zannidache a povestit pe rețelele de socializare cum a decurs întâlnirea, dar și cât ce l-a dezamăgit cel mai tare la tânăra pretendentă.

„Am ieșit cu o fată de 21 de ani zilele astea. De obicei nu ies cu fete așa mici (…) La prima întâlnire, exact ce se întâmplă cu multe gagici, se dau ceea ce nu sunt ele. (…) S-a dat tipa asta ceea ce nu este. Prea parfumată, prea elegantă, prea așa… dar ea era ultima necăjită. Fata asta nu știa să facă absolut nimic”, a spus Zannidache.

Zanni: ”S-a dat ceea ce nu e și multe se dau ceea ce nu sunt pe Instagram”

Vezi și: DANIEL ONORIU A ÎNCĂLCAT ORDINUL DE PROTECȚIE! ȘI-A URMĂRIT FOSTA NEVASTĂ ȘI A INTRAT PESTE EA, CU SCANDAL! ISABELA A CHEMAT POLIȚIA

După spusele lui Zanni, puștoaica de 21 de ani a vrut să pară ceea ce nu este, motiv pentru care Zannidache și-a cam pierdut interesul. Un singur lucru a reușit să-l impresioneze pe acesta. Mai exact, inteligența emoțională specifică unui om care a trecut prin greutăți.

”Mi-a plăcut, era așa drăguțică, dar nu era suficient. Să fii drăguțică merge la prima întâlnire, la a doua, a treia, trebuie să arăți că știi mai multe. În fine, ne-am văzut și a doua oară și a treia oară. Deja a patra zi își arăta niște fețe. Fețe de cizmă.”, a spus Zannidache.

Mi-a plăcut că în prima zi mi-a spus că a fost adoptată de la cămin și am simțit că avem ceva în comun, numai că eu nu am fost adoptat, dar înseamnă că avea și ea acel ceva, strălucirea aia, omul ăla care nu are părinții lui, inteligența aia emoțională pe care nu o vezi la toată lumea, asta e frumos.

A început să spună unor tovarăși că a băgat 10.000 de euro la aparate. (…) Că ea fumează în fiecare seară, asta îmi spunea ea mie, că parcă eu asta voiam să aud. Ea credea că e calificată că-mi zice treburile astea. Concluzie?! S-a dat ceea ce nu e și multe se dau ceea ce nu sunt pe Instagram, peste tot. Toate sunt prea fandosite, dacă le scoți față în față, și nu doar femeile, și bărbații … Povestea s-a încheiat, că asta a început să mă înjure.” mai spus Zanni, pe Instagram.

Vezi și: LIDIA BUBLE A IZBUCNIT ÎN LACRIMI PE REȚELELE DE SOCIALIZARE. ABIA ACUM A PRINS CURAJ SĂ POVESTEASCĂ PRIN CE A TRECUT ÎN ULTIMA PERIOADĂ: ”AVEA DOUĂ MARI PROBLEME DE SĂNĂTATE”

Dacă pe plan sentimental lucrurile nu par să fie atât de roz, pe plan profesional, Zanni traversează una dintre cele mai prospere perioade din viața lui. În urmă cu o lună, Zanni și-a anunțat urmăritorii că a făcut o nouă schimbare în viața lui!

După ce a câștigat premiul de 50.000 de euro de la „Survivor România”, artistul și-a achiziționat un apartament. Recent, tânărul în vârstă de 24 de ani s-a mutat într-o vilă cu o curte generoasă. În plus, Zanni a bifat și achiziția unei noi mașini de lux.