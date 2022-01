Zanni, declarații neașteptate despre Alexandra Stan: ”Am avut o relație foarte specială”. Ce s-a întâmplat între ei până să vină Ana Porgras în competiție

ZanniDache a făcut mărturisiri neașteptate în emisiunea lui Cătălin Măruță. Câștigătorul Survivor România 2021 a declarat că a avut o relație specială în competiție cu Alexandra Stan.

Zanni a început discursul prin a mărturisi că noi concurenți din acest sezon va trebui să își dea masca jos la un moment dat și să arate că fiecare e pe cont propriu în concurs.

„Trebuie să te aștepți la orice. Cred că de ce este cel mai frică în momentul de față este să își asume de ce au intrat în competiție. Cu o mască pe față, toți țin cu echipa, dar vor să rămână singuri, adică să îi elimine pe ceilalți. Nu își asumă. Nu ai nevoie de echipă. S-ar putea ca toți din echipă să fie niște cărămizi. Ai nevoie doar de tine ca să reziști. Alexandra Stan nu mai este măritată, pot să spun că am avut o relație foarte specială în Survivor, până să vină Ana. Am avut o conexiune cu ea, nu am făcut nimic, dar ne-am declarat niște chestii. Mi-a spus că m-a avut crush. La mine e ușor să îmi placă de o femeie, e mai greu să vreau să o combin”, a declarat Zanni, potrivit playtech.ro.

Zannidache a vorbit și despre Ana Porgras, fosta lui parteneră de ștafetă de la Survivor. Conform acestuia, fosta gimnastă ar fi singura persoană pe care ar salva-o de pe o insulă pustie, dacă ar avea de ales între ea și concurentele din emisiune. Răspunsul a venit în cadrul rubricii „Spui tot sau îți ia gura foc”.

„Ana Porgras. Încă țin la ea, este iubire, dar lumea nu înțelege ce fel este această iubire. Le-aș salva pe toate trei (n.r. – Alexandra Stan, Ana Porgras și Roxana Nemeș), dar am ales-o pe ea pentru că am avut o relație puternică, cele mai multe amintiri. Orice s-ar întâmpla, ea este”, a spus Zanni.