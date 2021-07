Zanni este în doliu! Cel pe care îl considera ca un frate s-a sinucis. „M-am gândit foarte mult la el”

Zanni a reușit să iasă învingător din competiția Survivor România. Faimosul a luptat până la capăt și a adus acasă marele trofeu. Însă, victoria i-a fost umbrită de o veste tragică. Imediat ce a ajuns în țară acesta a aflat că acelea pe care îl considera cu un frate s-a stins din viață.

Zanni s-a întors recent în țară, după șase luni petrecute în Republica Dominicană. La întoarcerea acasă, Faimosul a primit o veste ce l-a marcat. Alexandru, cel pe care îl considera ca un frate, cel alături de care a crescut, s-a stins din viață. Se pare că tânărul s-a sinucis în luna martie a acestui an. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE FEMEIA PE CARE ZANNI O CONSIDERĂ MAMA SA. MESAJUL EMOȚIONANT POSTAT DE CÂȘTIGĂTORUL ”SURVIVOR ROMÂNIA”)

Zanni și Alexandru au crescut împreună, la aceeași casă de copii și au fost mereu unul aproape de celălalt. Tânărul era instructor de fitness și se pare că ar fi avut unele probleme cu substanțele interzise. La 22 de ani, în timp ce Zanni se afla încă în Dominicană, Alexandru a decis să părăsească această lumea.

Se pare că în ziua în care s-a sinucis, Alexandru a petrecut câteva ore bune pe acoperișul căminului în care stătea, iar în cele din urmă a hotărât să se arunce. După o oră în care personalul medical a înecat să îl resusciteze organismul lui Alexandru a cedat și tânărul a murit.

Zanni și Alexandru au copilărit împreună

Imediat ce a ajuns în România, Zanni a aflat tragica veste, iar acest lucru l-a marcat. Faimosul a recunoscut că după ce a auzit ce s-a întâmplat a plâns toată ziua și îi este destul de greu să se bucure de victorie, având în vedere circumstanțele tragice.

„Când eram în junglă, îmi aminteam de toți oamenii dragi cu care am copilărit, de toți oamenii din viața mea, mai mult sau mai puțin, mai buni sau mai răi, mai recenți, mai din vechime. M-am gândit foarte mult la fratele meu. Era fratele meu social cumva. Acolo, unde am stat noi la centrul de copii, eu de la șase ani sunt acolo, iar el de la 1 an.

Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție. Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt”, a declarat Zanni, potrivit WOWbiz.ro.

