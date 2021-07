Zanni este singurul concurent care are voie să se tundă la ”Survivor România”. Care este motivul

Zanni este singurul concurent care are voie să se tundă la ”Survivor România”. Jador a dezvăluit motivul pentru care fostul său coleg are parte de un asemenea tratament ”special”.

Condițiile de supraviețuire sunt dificile în jungla dominicană, acolo unde se desfășoară reality show-ul, ”Survivor România”. Când vine vorba de igiena personală, concurenții întâmpină dificultăți deoarece nu dispun de tratament regește. Fără săpun, șampon sau gel de duș, aceștia se spală în Ocean. (NU RATA ȘI: CUM SE EPILEAZĂ CONCURENTELE DE LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”ADEVĂRATE AMAZOANE!”)

Chiar și așa, se pare că Zanni are parte de un tratament mai ”special”. Jador a dezvăluit că fostul său coleg s-ar fi înțeles cu șefii producției, încă de la început, să se radă în lateralele capului. Pe de altă parte, ceilalți concurenți erau pedepsiți dacă se tundeau sau foloseau lama de bărbierit.

”Zanni avea voie să se tundă în părți, pentru că a vorbit cu producătorul și a zis că asta e imaginea lui, să i se vadă tatuajele. Așa au convenit. Nu avea voie să se tundă sau să se radă în altă parte. Dacă se tundea în altă parte, îl dădea afară instant. Au mai fost cazuri în care s-au bărbierit, dar i-au pedepsit, adică imaginează-ți că încălcau regulamentul”, a mărturisit Jador.

Zanni, poveste impresionantă de viață

Zannidache Hubert Edmond, cunoscut de prieteni mai ales ca Zanni, a venit la Survivor România ca să-și demonstreze că poate să își depășească limitele. Tânărul de 22 de ani are o poveste de viață impresionantă.

Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, dar nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi viața lui avea să se schimbe. (VEZI ȘI: CE SUNT OBLIGAȚI SĂ MĂNÂNCE CONCURENȚII DE LA SURVIVOR ROMÂNIA)

”Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”, a mărturisit Zanni la ”Chefi la cuțite”.

După ce a lucrat în mai multe domenii, tânărul și-a dat seama că doar prin muzică se poate exprima. Așa că i-a scris un mesaj lui Alex Velea pe Instagram și i-a cerut ajutorul. Nu se aștepta, însă, ca artistul să îi și răspundă, dar și-a încercat norocul.

”Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”, a mai spus tânărul.