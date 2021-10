Zanni s-a reîntors în centrul de plasament unde a crescut. Emoțiile și-au spus cuvântul: ”Simt că nu am reglat conturile”

Zanni s-a reîntors în centrul de plasament în care a crescut. Emoțiile l-au copleșit pe cțștigătorul ”Survivor România” și a rememorat tot ce a trăit acolo.

Zanni are o poveste de viață impresionantă. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, dar nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi viața lui avea să se schimbe.

Iar odată cu participarea la "Survivor România", viața lui Zanni chiar s-a schimbat la 180 de grade. Acum, după câștigarea competiției de la Kanal D, protejatul lui Alex Velea s-a reîntors în centrul de plasament. Emoțiile l-au copleșit și a rememorat tot ce a trăit acolo.

”Aici am crescut eu de la 6 ani. Nu am mai fost aici de vreo doi-trei ani, deci o să fie o surpriză și pentru mine. Simt că nu am reglat conturile, simt că prea m-am rupt de locul ăsta, brusc, fără explicații, fără rămas-bun, fără să rămân într-o relație bună cu oamenii ăștia.

Viața m-a cam luat și m-a smuls și am fost obligat să mă concentrez pe alte chestii, dar acum că m-am mai relaxat… Casele sunt numerotate aici, cu un băiat care a crescut aici încă mai țin legătura”, a spus Zanni în cadrul emsiunii „Fiță cu Adiță”.

Cine este femeia pe care Zanni o consideră mama sa

Zanni a preferat să păstreze discreția în legătură cu mama lui biologică, pe care o consideră o străină. Tânărul a avut parte, însă, de afecțiune maternă din partea altei femei. Este vorba despre o asistentă socială, care l-a îndrăgit foarte mult pe artist și a avut grijă de el în perioada copilăriei sale.

La o ceremonie de absolvire, cel mai probabil de la finalul liceului, Zanni a publicat o fotografie cu femeia pe care o consideră mama sa. Câștigătorul "Survivor România" și-a arătat recunoștința față de asistentă și i-a transmis un mesaj emoționant.

”Nu e mama (n.r. biologică), dar e mama”, a scris Zanni în dreptul fotografiei cu asistenta socială.